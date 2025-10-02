Nattan releva sentir sintomas da gravidez de Rafa Kalimann: 'Sinto até mais que ela'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12:21
O cantor Nattan e a apresentadora Rafa Kalimann foram os convidados do Conversa com Bial desta quarta-feira (01). O casal, que aguarda a chegada da primeira filha, compartilhou detalhes emocionantes e curiosos da gestação. A bebê já tem nome definido: Zuza, em homenagem à avó do artista, Josefina, falecida no início da gravidez.
“Minha avó foi uma das figuras maternas mais importantes da minha vida. Ela me ensinou a ler, escrever e até a cantar com os hinos da igreja. Também me deu meu primeiro violão. É uma forma de mantê-la viva conosco”, contou Nattan.
Durante a entrevista, o cantor surpreendeu ao afirmar que também tem sentido os sintomas típicos da gravidez. “Parece que reflete em mim. Tenho enjoo, sono, fome... Às vezes sinto até mais que ela”, disse, arrancando risos do público. Rafa não deixou passar e rebateu com bom humor: “Eu que uso, Natanael? Quem pede arroz às duas da manhã não sou eu, não.”
Bial ainda exibiu uma ultrassonografia de Zuza aos três meses. Rafa lembrou que, nesse exame, a bebê se mexeu ao ouvir uma música do pai, o que emocionou até a médica responsável.
O casal também relembrou histórias antigas. Rafa contou que, no início da carreira, Nattan espalhou entre os amigos que teria ficado com ela após um encontro profissional. “Era só uma gravação, mas ele tirou uma foto comigo e inventou isso”, disse, rindo.
Rafa Kalimann e Nattan
Questionados sobre casamento, os dois revelaram visões diferentes. Rafa afirmou ter receio de oficializar a união no momento: “O amor é uma escolha diária, assim como ter um filho. É uma responsabilidade enorme e estamos focados nisso agora.”
Já Nattan confessou sonhar com uma grande celebração: “Quero fazer uma festa aqui para a família e depois outra, bem longe, numa ilha deserta, só nós dois. Tenho essas ideias malucas.”
Rafa entrou na brincadeira e finalizou: “Tenho medo de casar com ele, porque já imagino o tamanho da confusão que vai ser.”