Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nattan releva sentir sintomas da gravidez de Rafa Kalimann: 'Sinto até mais que ela'

À espera da primeira filha, casal divertiu Pedro Bial ao falar sobre rotina da gestação e planos para o futuro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12:21

Nattan e Rafa Kalimann
Nattan e Rafa Kalimann Crédito: Reprodução

O cantor Nattan e a apresentadora Rafa Kalimann foram os convidados do Conversa com Bial desta quarta-feira (01). O casal, que aguarda a chegada da primeira filha, compartilhou detalhes emocionantes e curiosos da gestação. A bebê já tem nome definido: Zuza, em homenagem à avó do artista, Josefina, falecida no início da gravidez.

“Minha avó foi uma das figuras maternas mais importantes da minha vida. Ela me ensinou a ler, escrever e até a cantar com os hinos da igreja. Também me deu meu primeiro violão. É uma forma de mantê-la viva conosco”, contou Nattan.

Durante a entrevista, o cantor surpreendeu ao afirmar que também tem sentido os sintomas típicos da gravidez. “Parece que reflete em mim. Tenho enjoo, sono, fome... Às vezes sinto até mais que ela”, disse, arrancando risos do público. Rafa não deixou passar e rebateu com bom humor: “Eu que uso, Natanael? Quem pede arroz às duas da manhã não sou eu, não.”

Leia mais

Imagem - 'Cerveja para quem não gosta de cerveja'? Conheça a bebida que chegou ao Brasil

'Cerveja para quem não gosta de cerveja'? Conheça a bebida que chegou ao Brasil

Imagem - Lollapalooza Brasil 2026 divulga line-up, valores e headliners do festival; confira

Lollapalooza Brasil 2026 divulga line-up, valores e headliners do festival; confira

Imagem - Filhos de Cid Moreira acusam viúva de homofobia e fraude em herança milionária

Filhos de Cid Moreira acusam viúva de homofobia e fraude em herança milionária

Bial ainda exibiu uma ultrassonografia de Zuza aos três meses. Rafa lembrou que, nesse exame, a bebê se mexeu ao ouvir uma música do pai, o que emocionou até a médica responsável. 

O casal também relembrou histórias antigas. Rafa contou que, no início da carreira, Nattan espalhou entre os amigos que teria ficado com ela após um encontro profissional. “Era só uma gravação, mas ele tirou uma foto comigo e inventou isso”, disse, rindo.

Rafa Kalimann e Nattan

Rafa Kalimann e Nattan fizeram chá revelação nesta terça (10) por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução | Instagram
Nattan ganhou um cachorro de presente da namorada, Rafa Kalimann por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram
Rafa e Nattan se surpreenderam ao encontrar bolsa de luxo no final no fundo da embalagem por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan em chá revelação por Reprodução / Redes Sociais
Nattan e Rafa Kalimann por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução | Instagram
Nattan ganhou um cachorro de presente da namorada, Rafa Kalimann por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan em vídeo de anuncio da gravidez por Reprodução
Nattan e Rafa Kalimann por Reprodução / Redes Sociais
Layla / Nattanzinho e Rafa Kalimann por Reprodução / Redes Sociais
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução | Instagram
1 de 17
Rafa Kalimann e Nattan fizeram chá revelação nesta terça (10) por Reprodução

Questionados sobre casamento, os dois revelaram visões diferentes. Rafa afirmou ter receio de oficializar a união no momento: “O amor é uma escolha diária, assim como ter um filho. É uma responsabilidade enorme e estamos focados nisso agora.”

Já Nattan confessou sonhar com uma grande celebração: “Quero fazer uma festa aqui para a família e depois outra, bem longe, numa ilha deserta, só nós dois. Tenho essas ideias malucas.”

Rafa entrou na brincadeira e finalizou: “Tenho medo de casar com ele, porque já imagino o tamanho da confusão que vai ser.”

Tags:

Nattan Rafa Kalimann

Mais recentes

Imagem - Quem é Hungria, cantor internado com suspeita de intoxicação por metanol

Quem é Hungria, cantor internado com suspeita de intoxicação por metanol
Imagem - Ator que vive Leonardo em 'Vale Tudo' tem deficiência na vida real?

Ator que vive Leonardo em 'Vale Tudo' tem deficiência na vida real?
Imagem - Medos de volta, segredos expostos e reencontro: recado do Anjo da Guarda é para 3 signos neste 2 de outubro

Medos de volta, segredos expostos e reencontro: recado do Anjo da Guarda é para 3 signos neste 2 de outubro

MAIS LIDAS

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
01

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
02

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito
03

Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Imagem - Milton Nascimento é diagnosticado com demência
04

Milton Nascimento é diagnosticado com demência