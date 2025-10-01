LANÇAMENTO

'Cerveja para quem não gosta de cerveja'? Conheça a bebida que chegou ao Brasil

Bebida chega primeiro ao Sul do país e promete conquistar quem busca opções mais leves e refrescantes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18:45

Importada da África do Sul, a cerveja " para quem não gosta de cerveja", Flying Fish será lançada no Brasil pela Ambev Crédito: Divulgação

A Ambev acaba de anunciar a chegada de uma novidade ao mercado brasileiro: a Flying Fish, uma cerveja importada da África do Sul que promete mexer com os hábitos de consumo. Definida pela própria marca como “a cerveja para quem não gosta de cerveja”, a proposta é atrair quem evita o amargor característico, mas procura uma bebida refrescante e versátil.

Criada em 2014 em Moçambique, a Flying Fish conquistou espaço em países africanos como Nigéria, Tanzânia e Zâmbia. Seu diferencial está no sabor frutado, que combina a leveza de uma lager com notas mais adocicadas, criando uma experiência próxima de cidras e drinques com frutas.

No Brasil, a versão escolhida aposta no limão, sabor que dialoga diretamente com o público local. O hábito de adicionar a fruta em cervejas como a mexicana Corona, também da Ambev, já virou tradição e reforça o apelo refrescante da bebida. Só em 2024, esse estilo de consumo fez a Corona registrar um crescimento de 70% no país.

O lançamento será feito em formato de soft launch (lançamento discreto), inicialmente em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. A ideia é avaliar a recepção nessas praças antes da expansão para todo o território nacional.