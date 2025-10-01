'Cerveja para quem não gosta de cerveja'? Conheça a bebida que chegou ao Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18:45
A Ambev acaba de anunciar a chegada de uma novidade ao mercado brasileiro: a Flying Fish, uma cerveja importada da África do Sul que promete mexer com os hábitos de consumo. Definida pela própria marca como “a cerveja para quem não gosta de cerveja”, a proposta é atrair quem evita o amargor característico, mas procura uma bebida refrescante e versátil.
Criada em 2014 em Moçambique, a Flying Fish conquistou espaço em países africanos como Nigéria, Tanzânia e Zâmbia. Seu diferencial está no sabor frutado, que combina a leveza de uma lager com notas mais adocicadas, criando uma experiência próxima de cidras e drinques com frutas.
No Brasil, a versão escolhida aposta no limão, sabor que dialoga diretamente com o público local. O hábito de adicionar a fruta em cervejas como a mexicana Corona, também da Ambev, já virou tradição e reforça o apelo refrescante da bebida. Só em 2024, esse estilo de consumo fez a Corona registrar um crescimento de 70% no país.
O lançamento será feito em formato de soft launch (lançamento discreto), inicialmente em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. A ideia é avaliar a recepção nessas praças antes da expansão para todo o território nacional.
A Flying Fish se posiciona como uma alternativa ousada: é leve, menos amarga e com adição de sabor de frutas. Com a aposta no limão, a Ambev busca conectar-se a um público que normalmente não se identifica com a cerveja tradicional, mas que pode encontrar na Flying Fish uma nova opção.