Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Heloísa Périssé esperou cinco anos após o tratamento para comemorar a remissão da doença

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:55

Heloísa Périssé celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos famosos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Heloísa Périssé, atualmente no ar como Zulmira na reprise da novela Êta Mundo Melhor!, da Globo, reuniu amigos e familiares no último sábado (27) para uma celebração especial: a festa que marcou sua vitória contra o câncer nas glândulas salivares.

Diagnosticada em 2019, Heloísa passou por um tratamento intenso, que incluiu sessões de quimioterapia e radioterapia. Seguindo a recomendação médica de aguardar cinco anos para confirmar a remissão, a artista escolheu este momento para festejar oficialmente sua cura.

Entre os convidados estavam nomes de peso, como Ingrid Guimarães, Otávio Müller, Luís Miranda e Fabiana Karla. O encontro, carinhosamente apelidado de “festa da cura” por amigos, teve clima descontraído, com direito a almoço de comida baiana e uma mesa de doces caprichada, em sintonia com a tradição de Cosme e Damião.

Mensagens de carinho e gratidão marcaram o evento. “Viva a vida. Todas pela Lolô”, escreveu a diretora de elenco Marcela Altberg em uma publicação nas redes sociais. Outra convidada brincou ao mostrar um dos cantinhos da comemoração: “Caruru da vitória com soldadinhos do amor”.

Heloísa Périssé celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos famosos

Heloísa já havia relatado em entrevistas o quanto o tratamento foi desafiador. Em 2022, em conversa com o jornal Extra, ela relembrou: “Houve dias em que fiquei muito frágil. Foi um tratamento violento, com quimioterapia e radioterapia ao mesmo tempo. A segunda semana foi a mais difícil. Mas quando voltei para o Rio, decidi que só iria melhorar dali em diante. E foi o que aconteceu”.

A atriz, que completou 59 anos em agosto, disse que a nova data de setembro será lembrada como o dia de sua “segunda vida”.

Tags:

êta Mundo Melhor! Câncer

