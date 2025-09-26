Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 receitas de bolo de banana fit para o lanche da tarde

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para manter a dieta em dia sem abrir mão do prazer de comer

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:43

Bolo de banana fit com mel (Imagem: Olga Bombologna | Shutterstock)
Bolo de banana fit com mel Crédito: Imagem: Olga Bombologna | Shutterstock

Não é só em saladas de frutas, panquecas ou mingaus que a banana mostra o quanto é versátil. Esse ingrediente tão presente no nosso dia a dia pode facilmente se transformar na estrela de bolos fitness, perfeitos para o lanche da tarde de quem deseja manter a dieta sem abrir mão do prazer de comer. A banana é rica em fibras e fornece energia de qualidade ao longo do dia.

Abaixo, confira 4 receitas de bolo de banana fit para o lanche da tarde!

Bolo de banana fit com mel

Ingredientes

  • 3 bananas descascadas e amassadas
  • 3 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
  • 1/4 de xícara de chá de mel
  • 1/2 xícara de chá de farinha de coco
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Rodelas de banana para decorar
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de coco para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a banana, os ovos, o óleo de coco e o mel até ficar homogêneo. Adicione a farinha de coco, a aveia em flocos e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente.

Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de coco. Decore com rodelas de banana e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de banana fit com nozes

Ingredientes

  • 3 bananas descascadas e amassadas
  • 2 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
  • 250 g de farinha de trigo integral
  • 1/3 de xícara de chá de açúcar de coco
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 100 g de nozes picadas
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, peneire a farinha de trigo integral, o açúcar de coco, o bicarbonato e o fermento químico. Reserve. Em outro recipiente, misture a banana, o óleo de coco, a essência de baunilha e os ovos. Junte os ingredientes líquidos aos secos e mexa até a massa ficar homogênea. Acrescente as nozes e misture.

Despeje a massa em uma forma redonda com fundo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de banana fit com canela (Imagem: SAM THOMAS A | Shutterstock)
Bolo de banana fit com canela Crédito: Imagem: SAM THOMAS A | Shutterstock

Bolo de banana fit com canela

Ingredientes

  • 3 bananas descascadas e amassadas
  • 3 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
  • 1/3 de xícara de chá de açúcar de coco
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de amêndoas para enfarinhar
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as bananas, os ovos, o óleo e o açúcar de coco até ficar uniforme. Junte as farinhas, a canela e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Polvilhe a canela sobre o bolo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de banana fit com chocolate

Ingredientes

  • 3 bananas descascadas e amassadas
  • 3 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
  • 1/3 de xícara de chá de xilitol
  • 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1/3 de xícara de chá de cacau em pó 100%
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • 50 g de chocolate 70% cacau picado
  • Óleo de coco para untar
  • Cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as bananas, os ovos, o óleo de coco e o xilitol até ficar homogêneo. Adicione a aveia em flocos, a farinha de amêndoas, o cacau e o sal e mexa até a massa ficar uniforme. Por último, coloque o fermento químico e o chocolate picado e misture.

Despeje a massa em uma forma redonda com furo central untada com óleo de coco e polvilhada com cacau. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Mais recentes

Imagem - 3 receitas caseiras de mac and cheese fáceis de fazer

3 receitas caseiras de mac and cheese fáceis de fazer
Imagem - 5 lançamentos na HBO Max em outubro de 2025

5 lançamentos na HBO Max em outubro de 2025
Imagem - 12 nomes perfeitos para cachorros sociáveis 

12 nomes perfeitos para cachorros sociáveis 

MAIS LIDAS

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
01

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
02

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - 4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão
03

4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

Imagem - Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro
04

Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro