Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'

Aos 66 anos, artista revelou detalhes da alopecia e encantou com antes e depois nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:39

Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual Crédito: Reprodução/Instagram

Gretchen, de 66 anos, voltou a surpreender os seguidores nesta semana ao compartilhar mais uma transformação no visual. A cantora e influenciadora, que já falou abertamente sobre sofrer com alopecia - condição que provoca queda de cabelo e pelos -, decidiu investir em uma lace, peruca conhecida pelo aspecto natural, e mostrou todo o processo em vídeo.

“Estou com o coração acelerado e muito ansiosa para ver como vai ficar”, confessou antes de colocar a peça. Sem receio, a eterna Rainha do Rebolado exibiu o estado atual dos fios e recebeu explicações da profissional sobre os cuidados com a lace, que deve ser lavada à mão uma vez por semana. Gretchen optou por um modelo longo e volumoso, com acabamento colado nas laterais para garantir segurança durante suas apresentações.

Ao se ver pronta, não escondeu a empolgação: “Olha esse caimento, a maciez, a naturalidade… É incrível a praticidade de chegar sem cabelo e sair pleníssima! Não incomoda, não machuca e me dá segurança, principalmente porque danço e faço shows”, disse radiante.

  • O que causou a queda de cabelo?

A artista já havia explicado aos fãs que a alopecia foi consequência de uma soma de fatores. Primeiro, um corte químico provocado pela mistura de produtos incompatíveis: “Eu usava guanidina e fui tingir em um salão, mas aplicaram algo que não era compatível. Perdi todo o cabelo”, contou. Além disso, os efeitos da pandemia e um processo de reposição hormonal agravaram ainda mais a queda.

Sempre ativa nas redes sociais, Gretchen também respondeu recentemente a críticas sobre o uso de mega hair. “É só eu colocar meu cabelo que os haters aparecem no direct para falar besteira”, afirmou. Apesar dos comentários negativos, ela garante que continuará apostando nos alongamentos:

Gretchen revela alopecia

Gretchen revela alopecia por Redes sociais
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Antes x Depois da transformação no visual de Gretchen por Reprodução/Instagram
Antes x Depois da transformação no visual de Gretchen por Reprodução/Instagram
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen revela alopecia

“Independente do meu cabelo crescer ou não, eu vou usar porque gosto. O fato de ter alopecia não me faz mais ou menos feliz. Autoestima é tudo.”

Com o novo visual, a cantora celebrou a liberdade de se reinventar: “Na Bia Cabelos eles trabalham com lace de altíssima qualidade. Eu amei o resultado. Me sinto ainda mais poderosa”.

