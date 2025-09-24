Acesse sua conta
Inês Brasil comete gafe ao homenagear JP Mantovani e mostra ator da Globo

Cantora usou os stories do Instagram e acabou mostrando cenas do ator em novela da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:04

auto-upload
auto-upload Crédito: auto-upload

A morte do modelo e ator João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, surpreendeu fãs e amigos no último domingo (22). Casado com a cantora Li Martins, ele faleceu após um grave acidente de moto em São Paulo. A perda gerou comoção entre famosos, incluindo Inês Brasil, que acabou cometendo uma gafe nas redes sociais.

A morte do modelo e ator João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, surpreendeu fãs e amigos no último domingo (22). Casado com a cantora Li Martins, ele faleceu após um grave acidente de moto em São Paulo. A perda gerou comoção entre famosos, incluindo Inês Brasil, que acabou cometendo uma gafe nas redes sociais.

Em seguida, ela continuou: “Parece que é mentira, né? Que ele faleceu. Mas os bons nunca morrem, tomara que ele esteja eternamente com Jesus Cristo. Lindo, belo, maravilhoso, os olhos azulzinhos. E que novela linda ele fez”. A artista finalizou desejando conforto à família do modelo: “Um amor de pessoa ele, que Deus tenha ele em bom lugar, em nome de Jesus. Que Deus conforte principalmente o coração do pai e da mãe dele. Descanse em paz, lindo homem”.

O acidente com JP Mantovani aconteceu na madrugada de domingo (21), por volta da 1h, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Segundo a polícia, o modelo colidiu com um caminhão de limpeza urbana estacionado para realizar um serviço de desentupimento, caiu da motocicleta e não resistiu aos ferimentos. O caso é registrado como homicídio culposo e segue sendo investigado pelo 15° Distrito Policial.

JP Mantovani participou de diversos realities da Record, incluindo a oitava edição de A Fazenda em 2015, onde conheceu Li Martins, com quem se casou. Em 2021, competiu no Power Couple e ficou na terceira colocação. Neste ano, também participou do Game dos 100.

