3 chás deliciosos e saudáveis para a primavera 

Aprenda a preparar receitas de bebidas leves e cheias de benefícios para o corpo e a mente

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:43

Chá de frutas e especiarias (Imagem: Maryko_ff | Shutterstock)
Chá de frutas e especiarias Crédito: Imagem: Maryko_ff | Shutterstock

Com a chegada da primavera, os dias se tornam mais leves, coloridos e convidativos a novos hábitos de bem-estar. Nesse período, os chás ganham destaque como opções refrescantes e cheias de benefícios para o corpo e a mente. Além de hidratar, eles ajudam a equilibrar a energia, fortalecem a imunidade e oferecem momentos de pausa em meio à rotina.

A seguir, aprenda a preparar 3 chás deliciosos e saudáveis para a primavera!

Chá de frutas e especiarias

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 1 laranja cortada em rodelas finas
  • 1/2 limão-siciliano cortado em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de cereja fresca sem caroço
  • 1/2 xícara de chá de framboesa
  • 1 ramo de hortelã
  • 1 canela em pau
  • 2 anises-estrelados
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma chaleira, aqueça a água em fogo médio até começar a formar pequenas bolhas, sem deixar ferver totalmente. Desligue o fogo e adicione as rodelas de laranja, as rodelas de limão-siciliano, a cereja, a framboesa, a canela, os anises-estrelados e a hortelã. Deixe em infusão por 7 a 10 minutos. Sirva em seguida. 

Chá de lavanda com limão (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Chá de lavanda com limão Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Chá de lavanda com limão

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de flores secas de lavanda
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de mel
  • 300 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, aqueça a água em fogo médio, mas sem ferver totalmente. Desligue o fogo, adicione a lavanda e tampe. Deixe em infusão por cerca de 5 minutos. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Adoce com o mel e sirva em seguida.

Chá de jasmim com pêssego

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de flores de jasmim
  • 1 pêssego cortado em fatias finas
  • 300 ml de água
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo. Coloque as flores de jasmim e deixe em infusão por 3 a 5 minutos. Coe e transfira para uma jarra ou xícara. Acrescente as fatias de pêssego, mexa delicadamente e deixe repousar por mais 10 minutos para liberar o sabor da fruta. Adoce com o mel e sirva em seguida.

