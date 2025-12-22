FICA, GAMBOA

Com famosos na plateia, Gilberto Gil faz show para salvar o Teatro Gamboa; veja fotos

Show intimista reuniu artistas como Wagner Moura, Edvana Carvalho e Alice Braga em prol da campanha pela manutenção do teatro

Larissa Almeida

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 23:32

Show de Gilberto Gil em prol da campanha Fica Gamboa Crédito: Arivaldo Publio/Divulgação

Celeiro de novos artistas, o Teatro Gamboa cedeu seu palco para um espetáculo de solidariedade que teve ninguém mais, ninguém menos que Gilberto Gil como maestro, na noite desta segunda (22). O espaço reuniu 60 convidados, entre eles nomes de destaque como os dos atores Wagner Moura, Edvana Carvalho e Alice Braga, em prol da campanha Fica Gamboa, que tem o intuito de arrecadar fundos para a compra do imóvel onde funciona e a manutenção do equipamento cultural.

Em um show intimista, de voz e violão, Gil, que fez a última apresentação da turnê Tempo Rei, sábado (20), em Salvador, ressaltou a importância de defender o Teatro Gamboa. “O teatro tem 51 anos de muitos serviços prestados à vida cultural baiana. Como entidade pequena, de tamanho limitado, tem sempre dificuldades maiores que os grandes teatros, que têm retornos mais generosos. É natural do mercado, que favorece muitas coisas, mas também cria dificuldades para os pequenininhos”.

“Esses [teatros menores] têm um papel extraordinário de resistência e criatividade, oferece oportunidades aos novos grupos de teatros, cantores e compositores. São inventivos. Por isso, o Teatro Gamboa agradece esse envolvimento e essa mobilização que estamos todos fazendo no sentido da sua manutenção”, enfatizou Gilberto Gil.

Com um repertório repleto de músicas sobre a cidade, como ‘Que Ladeira é Essa?’ e ‘Chiclete com Banana’, o cantor teve um coro afiado de artistas na plateia. Antes mesmo de subir ao palco, a cantora e neta Flor Gil foi a primeira a se apresentar, já contando com a receptividade do público de artistas que, apertados no pequeno teatro, sentaram-se no chão para não perder a oportunidade de acompanhar cada canção.

Em atividade há 51 anos, o teatro foi colocado à venda pelos atuais proprietários, que deram preferência de compra para a Associação Teatro Gamboa, administradora do local há 18 anos. Composta por produtores, artistas e técnicos, a entidade não possui dinheiro suficiente e, desde agosto, lançou a campanha, visando arrecadar R$ 500 mil – sendo R$ 300 mil para garantir a compra e R$ 200 mil para reformas.

Segundo Maurício Assunção, diretor do teatro, até o momento foram arrecadados R$ 250 mil. A esperança é que a visibilidade da campanha, impulsionada pelo show de Gil e pela solidariedade da classe artística, ajude a atingir a meta: “Tínhamos uma turma que já estava entendendo o significado da manutenção do teatro. Gil já frequentava aqui para ensaio e topou na hora ajudar a campanha, que deu um salto quântico. Já entendemos que vamos conseguir e desejamos que as pessoas conheçam o espaço e se sensibilizem”.

Indicado recentemente ao Globo de Ouro de melhor ator de drama pela atuação em O Agente Secreto, o ator Wagner Moura marcou presença no espaço, destacando a relevância do teatro para a sociedade. “É o teatro e os equipamentos culturais que dizem o que somos nós como povo. Eu nunca trabalhei aqui como ator, mas já vi muita coisa como espectador. Qualquer equipamento cultural precisa se manter aberto, sobretudo, um que tem história como o Gamboa”, defendeu.

A atriz Edvana Carvalho também reivindicou com ênfase a garantia de existência e continuidade do espaço. “A relação de todo artista de Salvador com a Gamboa é a de fazer arte para a comunidade. Manter esse espaço de pé é muito importante, porque nos falta espaços como este e é impossível que esse aqui, que já existe, funciona, trabalha com história e com arte, tenha que ser desfeito, quando o país tem tanto recurso para tantas coisas. Como é que não tem recurso para manter o Teatro Gamboa de pé? É até feio ter que pedir isso”, criticou.

Atualmente, a associação que administra o teatro é mantida por um edital estadual que garante cerca de R$ 50 mil mensais. Apesar da quantia reduzida para manter o equipamento cultural, o artista que se apresenta lá não paga pauta e, além disso, desfruta dos serviços de assessoria de imprensa, designer e social media gratuitamente. Toda a bilheteria fica para o realizador do espetáculo e os ingressos custam, no máximo, R$ 40.

Para Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), é pela facilidade de acesso à cultura e oportunidade que são dadas a novos artistas que esse o Gamboa, onde ele começou no teatro, merece envolvimento de toda a sociedade civil. “Minha vida está aqui, desde que comecei minha carreira em 1977. Fiz cinco espetáculos e minha carreira começou a partir daqui. Esse espaço é um palco de oportunidades, que apoia artistas novos o tempo todo. Isso não pode morrer”, frisou.