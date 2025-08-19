SALVE O GAMBOA

Associação lança campanha para comprar Teatro Gamboa e impedir fechamento; veja como ajudar

Campanha tenta levantar R$ 500 mil e é possível ajudar a partir de R$ 50

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10:34

Teatro Gamboa Crédito: Divulgação

Uma campanha para arrecadar fundos que ajudem a manter o Teatro Gamboa em funcionamento foi lançada nesta terça-feira (19). A casa onde funciona o teatro há 51 anos foi colocada à venda com prioridade para compra pela Associação Teatro Gamboa, que busca evitar que o espaço seja negociado com outro comprador e deixe de ser o teatro.

A associação é uma organização sem fins lucrativos, composta por artistas, produtores e técnicos, que gerencia o espaço desde 2007. O grupo arrendava o imóvel desde então, mas agora os herdeiros, os quatro filhos do artista Perry Salles, resolveram vender a casa. "A associação é um agrupamento de artista mesmo, tem produtores, técnicos de luz, de som, pessoa do serviço geral, todo mundo é associado. Eles têm um formato realmente coletivo, horizontal, os salários são padronizados. São uniformes também. Direito a voz e voto. Tem um formato bem coletivo", explica o diretor Maurício Assunção.

Segundo Maurício, o diálogo com a família de Perry sempre foi amigável e eles sempre apoiaram o teatro. "Eles são muito felizes com o Gamboa ter se mantido, Perry, já falecido, defendia muito a gente junto à família, isso trouxe esse querer que a gente se mantenha, mas juntou com a necessidade deles de vender, são quatro filhos", explica. Por conta disso, a prioridade de venda vai ser para a associação. O preço determinado é de R$ 300 mil. "Já havia uns dois anos essa conversa e agora ficou inviável para eles. Mas a família não trouxe especulação, não entrou em um 'quem dá mais', eles nos deram esse valor abaixo do mercado, pedimos um pouco mais na arrecadação, mas se chegar (nos R$ 300 mil) já chega ao valor do imóvel". Segundo a associação, o valor venal do imóvel chega a R$ 900 mil.

Campanha tenta manter Teatro Gamboa 1 de 9

Quem quiser ajudar a manter o espaço pode doar através desse link. Chegando ao objetivo de R$ 500 mil, além de garantir a compra do imóvel, a associação fará reformas no espaço. As contribuições podem ser feitas a partir de R$ 50 e contam com recompensas como acesso on-line a um espetáculo, uma caneca, ecobag ou camisa e lugar em um show de Tiganá Santana, em 19 de outubro, entre outros. O maior benefício é incluir a marca nas divulgações do Gamboa, para quem contribuir com R$ 10 mil ou mais. Outras recompensas ainda são analisadas.

Maurício diz que espera que a sociedade baiana abrace a campanha e ajude o Gamboa. "A gente cumpre um papel de ofertar arte para o social, seja quem for. Um processo mesmo de agregar, de ser um espaço de convivência. Acho que a manutenção do Gamboa é um bem social, e acho que se todo mundo chegar junto com um pouquinho, a gente mantém essa continuidade, já é mais de meio século. O slogan da nossa campanha é 'arte é tempo'. Acho que a gente pode dizer que o Gamboa é um espaço de arte que está aí e depende de nós. A intenção maior, além da gente não ter braço para fazer projeto, tentar via projeto ou edital, é colocar para o social, e a gente ver esse abraço da sociedade", diz o diretor.

Ao longo dos anos, o teatro foi espaço para novos artistas e também nomes de destaque na cena cultural baiana. O Gamboa foi palco inicial de cantoras que se destacaram nacionalmente, como Luedji Luna e Zizi Possi. Pela proximidade com a comunidade da Gamboa de Baixo, o teatro também sempre teve papel social importante e buscou relação com os moradores da região. Entre as ações realizadas estão carurus anualmente para crianças da Gamboa e espetáculos gratuitos para os moradores.

O Gamboa tem se destacado por sua política de incentivo à produção artística local e democratização do acesso à cultura. Artistas que integram a programação contam com serviços técnicos gratuitos para montagem dos espetáculos e 100% da bilheteria. "Desde que a gente assumiu o Gamboa, a gente conseguiu um projeto junto da Secretaria de Cultura da Bahia que se repete até hoje. A gente não cobra pauta do artista, a gente oferece assessoria técnica, assessoria de imprensa, tem designer. Todo material de divulgação, toda divulgação para imprensa nasce de dentro do Gamboa, a bilheteria é revertida para o artista. Esse modelo a gente tem ele desde o início da associação", explica Maurício.