CAIXA CULTURAL

Voz e violão: Mateus Aleluia faz shows intimistas em Salvador

Apresentações terão músicas dos Tincoãs e da fase solo

Carol Neves

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:28

Mateus Aleluia Crédito: Divulgação

A Caixa Cultural Salvador recebe, nestas sexta e sábado (19 e 20), duas apresentações especiais de Mateus Aleluia. Em clima intimista, o cantor e compositor baiano sobe ao palco para celebrar sua trajetória musical, marcada por canções que atravessam décadas.

Os shows acontecem às 20h, em ambas as datas, no formato voz e violão. Os ingressos ainda podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Mateus Aleluia 1 de 5

Natural de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, Mateus Aleluia promete um repertório que revisita clássicos do período em que integrou o trio vocal Os Tincoãs, além de composições mais recentes da carreira solo.