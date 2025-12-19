Voz e violão: Mateus Aleluia faz shows intimistas em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:28
A Caixa Cultural Salvador recebe, nestas sexta e sábado (19 e 20), duas apresentações especiais de Mateus Aleluia. Em clima intimista, o cantor e compositor baiano sobe ao palco para celebrar sua trajetória musical, marcada por canções que atravessam décadas.
Os shows acontecem às 20h, em ambas as datas, no formato voz e violão. Os ingressos ainda podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.
Mateus Aleluia
Natural de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, Mateus Aleluia promete um repertório que revisita clássicos do período em que integrou o trio vocal Os Tincoãs, além de composições mais recentes da carreira solo.
Cantor, compositor e pesquisador, Aleluia iniciou sua trajetória artística na década de 1970. Entre os anos 1980 e 2000, viveu em Angola, onde desenvolveu pesquisas voltadas às culturas tradicionais, experiência que influencia profundamente sua obra musical.