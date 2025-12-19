Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Voz e violão: Mateus Aleluia faz shows intimistas em Salvador

Apresentações terão músicas dos Tincoãs e da fase solo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:28

Mateus Aleluia
Mateus Aleluia Crédito: Divulgação

A Caixa Cultural Salvador recebe, nestas sexta e sábado (19 e 20), duas apresentações especiais de Mateus Aleluia. Em clima intimista, o cantor e compositor baiano sobe ao palco para celebrar sua trajetória musical, marcada por canções que atravessam décadas.

Os shows acontecem às 20h, em ambas as datas, no formato voz e violão. Os ingressos ainda podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Mateus Aleluia

Cantor Mateus Aleluia por Mateus Aleluia/Instagram
Mateus Aleluia por Patrícia Almeida
Seu Mateus Aleluia por Divulgação/Vinicius Xavier
Mateus Aleluia por Divulgação
Capa do album Mateus Aleluia por Divulgação
1 de 5
Cantor Mateus Aleluia por Mateus Aleluia/Instagram

Natural de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, Mateus Aleluia promete um repertório que revisita clássicos do período em que integrou o trio vocal Os Tincoãs, além de composições mais recentes da carreira solo.

Cantor, compositor e pesquisador, Aleluia iniciou sua trajetória artística na década de 1970. Entre os anos 1980 e 2000, viveu em Angola, onde desenvolveu pesquisas voltadas às culturas tradicionais, experiência que influencia profundamente sua obra musical.

Mais recentes

Imagem - Bahia e outros 16 estados entram em alerta de chuvas intensas no fim de semana

Bahia e outros 16 estados entram em alerta de chuvas intensas no fim de semana
Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó
Imagem - Filômetro, dias com operação 24 horas e frota completa: veja como será esquema do ferry-boat no fim de ano

Filômetro, dias com operação 24 horas e frota completa: veja como será esquema do ferry-boat no fim de ano

MAIS LIDAS

Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó
01

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
02

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas
03

Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
04

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola