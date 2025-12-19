Show gratuito com Nelson Rufino e Ju Moraes em Salvador celebra o samba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:47
A CAIXA Cultural Salvador realiza no próximo domingo (21), às 17h, um encontro dedicado ao Dia Nacional do Samba, reunindo o compositor Nelson Rufino e a cantora e instrumentista Ju Moraes. A programação inclui um bate-papo com o público e uma roda de samba, propondo um diálogo entre diferentes gerações do gênero musical nascido no Recôncavo Baiano.
Intitulado “Samba e Memória com Nelson Rufino e Ju Moraes”, o evento terá entrada gratuita. Os ingressos devem ser reservados por meio da plataforma Sympla.
Durante a conversa, os artistas compartilham relatos pessoais, processos de criação e reflexões sobre o samba como expressão cultural que atravessa territórios, afetos e ancestralidades. A proposta é estimular a troca direta com a plateia, conectando a tradição do samba a leituras contemporâneas do ritmo. Ao fim do bate-papo, a atividade se transforma em uma roda de samba.
A iniciativa dialoga com os temas da exposição “Play Festival - Lugar Nenhum é Logo Ali”, em cartaz no espaço cultural, ao apresentar o samba como lugar de memória, resistência coletiva e encontro simbólico.
Nelson Rufino é reconhecido como um dos principais compositores do samba brasileiro, com obras gravadas por artistas como Alcione, Zeca Pagodinho e Roberto Ribeiro. Sua trajetória teve início nos anos 1960, após uma breve tentativa de carreira no futebol no Rio de Janeiro, e se consolidou com composições marcadas pela cadência baiana, lirismo urbano e forte identidade autoral.
Representando uma geração mais recente, Ju Moraes é cantora, compositora e instrumentista baiana. Desde 2019, integra o grupo Sambaiana, formado por mulheres LGBTQIAP+, projeto que ampliou sua visibilidade nacional e garantiu presença em grandes eventos, como o festival Rock in Rio.