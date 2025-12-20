Acesse sua conta
Bazar plus size terá roupas a partir de R$ 20 em Salvador

Com peças novas e seminovas, evento acontece neste domingo (21), das 10h às 15h

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:44

Bazar acontece neste domingo
Bazar acontece neste domingo Crédito: Divulgação

O Bazar Plus Size (BPS), que foca nas pessoas que vestem a partir do número 46, vai acontecer em Salvador neste domingo (21). A edição 2025 do evento será realizada no Shopping Rio Vermelho (Rua Odilon Santos, 205 - Rio Vermelho), das 10h às 15h. A entrada é gratuita.

Com peças novas e seminovas a partir de R$ 20, o bazar funcionará apenas neste dia. Cada expositor vai ter um stand e caixa próprio. Seguindo a tendência do consumo consciente, a organização pede para que quem for ao evento leve sua própria ecobag. 

Pensando nas dificuldades que pessoas “fora do padrão” passam para encontrar roupas, o encontro descontraído reúne influenciadoras gordas, empreendedoras, empresárias e público geral para estimular o consumo consciente e fortalecer a rede de apoio local.

Nesta edição, o Bazar Plus Size terá a presença da consultora de moda e imagem Kika Maia (@kikamaiaplus) e das jornalistas gordas Naiana Ribeiro (@itsnaiana), Gabriela Cruz (@gabriela.mcruz) e Danielle Pimenta (@dnl2pimenta).

Ação solidária

A edição especial de Natal do evento chega com uma novidade: uma ação social em parceria com uma instituição de caridade. O bazar também funcionará como ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis, reforçando o compromisso com a solidariedade e ajudando quem mais precisa.

Serviço

O quê: Bazar Plus Size, com peças novas e seminovas a partir de R$ 20;

Quando: 21 de dezembro (domingo), das 10h às 15h;

Onde: Shopping Rio Vermelho (Rua Odilon Santos, 205 - Rio Vermelho);

Quanto: Entrada gratuita.

