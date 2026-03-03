Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia traz 20 atrações de seis países a partir deste sábado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 3 de março de 2026 às 19:59
As praças da Bahia voltam a se transformar em palcos ao ar livre com a chegada da 19ª edição do Festival Internacional de Artistas de Rua. Entre este sábado (7) e o dia 15 de março, 20 atrações vindas da Argentina, Chile, Colômbia, Guiné-Bissau, Estados Unidos e de sete estados brasileiros ocuparão espaços públicos em uma maratona cultural totalmente gratuita.
Sob a direção artística de Bernard M. Snyder, o festival prioriza apresentações que interagem organicamente com o "caos" e o ruído do cotidiano urbano. "Preferimos artistas que improvisam com os fatores da vida cotidiana e que vejam isso como estímulo", afirma Snyder.
O festival inicia sua jornada pelo interior, antes de encerrar na capital baiana:
Um dos nomes mais aguardados desta edição é a cantora Eneida Marta, referência da música da África Ocidental (Guiné-Bissau). Ela se apresentará nas três cidades acompanhada de músicos baianos, promovendo um intercâmbio entre sonoridades diaspóricas e contemporâneas.
A grade artística é diversificada e inclui: samba de terreiro (Samba da Casa Grande), jazz e maracatu (Marco Lobo Quinteto), e forró tradicional; acrobacias do Adágio Triple; intervenções do Circo Giramundo e teatro de bonecos; performances de grafismo indígena; e intervenções urbanas.
Além dos espetáculos, o festival investe no fortalecimento de agentes culturais por meio de oficinas gratuitas. Em São Felipe, o foco será a percussão para estudantes da rede pública. Em Jequié e Salvador, as atividades abrangem desde maquiagem artística e gestão cultural até reciclagem criativa e vivências circenses.
As inscrições para as oficinas no interior devem ser feitas antecipadamente pelas redes sociais do evento (@festivalderua). Já em Salvador, a participação será definida por ordem de chegada no local das atividades.