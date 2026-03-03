Acesse sua conta
Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia traz 20 atrações de seis países a partir deste sábado

Evento gratuito percorre São Felipe, Jequié e Salvador até dia 15 de março

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:59

Palhaço XuXu em Salvador Crédito: Edivalma Santana

As praças da Bahia voltam a se transformar em palcos ao ar livre com a chegada da 19ª edição do Festival Internacional de Artistas de Rua. Entre este sábado (7) e o dia 15 de março, 20 atrações vindas da Argentina, Chile, Colômbia, Guiné-Bissau, Estados Unidos e de sete estados brasileiros ocuparão espaços públicos em uma maratona cultural totalmente gratuita.

Sob a direção artística de Bernard M. Snyder, o festival prioriza apresentações que interagem organicamente com o "caos" e o ruído do cotidiano urbano. "Preferimos artistas que improvisam com os fatores da vida cotidiana e que vejam isso como estímulo", afirma Snyder.

O festival inicia sua jornada pelo interior, antes de encerrar na capital baiana:

  • São Felipe (7 e 8 de março): Praça da Igreja Matriz;
  • Jequié (10 e 11 de março): Praça do Agarrajão (Jequiezinho);
  • Salvador (13 a 15 de março): Fábrica Cultural (Ribeira).

Um dos nomes mais aguardados desta edição é a cantora Eneida Marta, referência da música da África Ocidental (Guiné-Bissau). Ela se apresentará nas três cidades acompanhada de músicos baianos, promovendo um intercâmbio entre sonoridades diaspóricas e contemporâneas.

A grade artística é diversificada e inclui: samba de terreiro (Samba da Casa Grande), jazz e maracatu (Marco Lobo Quinteto), e forró tradicional; acrobacias do Adágio Triple; intervenções do Circo Giramundo e teatro de bonecos; performances de grafismo indígena; e intervenções urbanas.

Além dos espetáculos, o festival investe no fortalecimento de agentes culturais por meio de oficinas gratuitas. Em São Felipe, o foco será a percussão para estudantes da rede pública. Em Jequié e Salvador, as atividades abrangem desde maquiagem artística e gestão cultural até reciclagem criativa e vivências circenses.

As inscrições para as oficinas no interior devem ser feitas antecipadamente pelas redes sociais do evento (@festivalderua). Já em Salvador, a participação será definida por ordem de chegada no local das atividades.

