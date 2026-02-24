CULTURA NA CAIXA

CAIXA Cultural Salvador recebe homenagem a Gal Costa e Rita Lee em março

Show “LeeGal” reúne as cantoras Julia Vargas e Natascha Falcão em apresentações que celebram o legado e das duas lendas da música

Nauan Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:30

Entre os dias 6 e 8 de março, a CAIXA Cultural Salvador será palco do espetáculo “LeeGal”, um tributo que celebra a obra de duas das maiores ícones da música brasileira: Gal Costa e Rita Lee. Protagonizado pelas cantoras Julia Vargas e Natascha Falcão, o show acontece no Pátio Externo da unidade, com sessões na sexta e sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. Os ingressos já podem ser adquiridos no site oficial da instituição.

Longe de ser um tributo convencional no formato "cover", o espetáculo busca fundir a liberdade estética de Rita e Gal com as interpretações contemporâneas das artistas convidadas. Com uma formação baseada em duas guitarras e duas vozes, o setlist percorre clássicos como “Vapor Barato”, “Ovelha Negra”, “Vaca Profana”, “Baby” e “Pagu”.

Segundo Natascha Falcão, a escolha do repertório e o figurino despojado dialogam com a essência das homenageadas. "O show é uma mistura. A escolha do repertório traz o que faz sentido para cada uma de nós cantar, transmitindo a simplicidade refinada que era característica de Rita e Gal", afirma a cantora pernambucana.

Além das apresentações musicais, o projeto oferece uma programação paralela focada em formação e debate. Na sexta-feira (6), às 14h, as artistas conduzem uma oficina gratuita de voz, corpo e criação sonora para jovens mulheres e pessoas não-binárias. As inscrições são presenciais, realizadas uma hora antes da atividade. No sábado (7), após o show, haverá um debate aberto ao público sobre a construção de narrativas femininas na arte e na produção cultural, reunindo pesquisadores e técnicas do setor.