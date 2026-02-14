Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval nos bairros é a saída para o sufoco? Secretária de Cultura e Turismo aponta estratégias

Com o fortalecimento do Carnaval nos bairros e no Centro, público tende a se distribuir em diferentes polos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 22:57

Ana Paula Matos
Ana Paula Matos Crédito: Felipe Sena/CORREIO

Não é difícil encontrar foliões reclamando do “aperto” no Circuito Dodô (Barra/Ondina), um dos mais conhecidos e responsável por projetar a folia baiana internacionalmente. Nesta semana, as críticas se concentraram na grande aglomeração nas “pipocas” de artistas como Pedro Sampaio e Anitta.

Para muitos, a solução seria a criação de um novo circuito, pauta discutida há pelo menos três anos. A proposta, já mencionada por autoridades municipais, sugere a região da Boca do Rio como alternativa, oferecendo mais espaço e melhor circulação.

No entanto, a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, afirma que a prefeitura já vem adotando estratégias para reduzir a concentração no Barra/Ondina e distribuir melhor o público.

“Estamos buscando, ainda mais neste Carnaval, o fortalecimento do Carnaval de bairro, como Cajazeiras, Subúrbio e Nordeste de Amaralina, que neste ano conta com um palco. Na Liberdade, há desfile e palco multicultural. No Rio Vermelho, o palco do rock, além do fortalecimento do ‘Domingo é Delas’, na Praça Castro Alves. Estamos implementando uma série de estratégias para equilibrar os circuitos”, explicou.

Ao relembrar o sábado de Carnaval de 2024, quando os portões de acesso da Barra precisaram ser fechados após atingir a capacidade máxima, Ana Paula ressaltou a importância das medidas. “Além dos bloquinhos infantis, que nesse ano tivemos a ideia de antecipar ainda mais [o horário no Campo Grande]. Também levamos o samba, que é reverenciado.”

A secretária destacou ainda a mobilização do público com o bloco de samba Mudei de Nome, que abriu o Carnaval no Campo Grande. “Arrastou mais de 500 mil pessoas, algo inédito para uma quinta-feira. Estamos buscando descentralizar e fortalecer o Centro”, concluiu.

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Com Margareth Menezes, Luedji Luna e Josyara, Trio da Cultura resgata tradição e ancestralidade

Com Margareth Menezes, Luedji Luna e Josyara, Trio da Cultura resgata tradição e ancestralidade
Imagem - Shawn Mendes conversa com foliões no Carnaval de Salvador: 'Agora ele é Pivete Sangalo'

Shawn Mendes conversa com foliões no Carnaval de Salvador: 'Agora ele é Pivete Sangalo'

MAIS LIDAS

Imagem - Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson
01

Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson

Imagem - Grávida de 5 meses, Lore Improta exibe barrigão e se emociona ao falar que sente presença de Preta Gil
02

Grávida de 5 meses, Lore Improta exibe barrigão e se emociona ao falar que sente presença de Preta Gil

Imagem - Professora assina divórcio e ‘casa’ de novo em menos de uma hora em projeto de conciliação
03

Professora assina divórcio e ‘casa’ de novo em menos de uma hora em projeto de conciliação

Imagem - Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)
04

Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)