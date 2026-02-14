FOLIA

Carnaval nos bairros é a saída para o sufoco? Secretária de Cultura e Turismo aponta estratégias

Com o fortalecimento do Carnaval nos bairros e no Centro, público tende a se distribuir em diferentes polos

Felipe Sena

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 22:57

Ana Paula Matos Crédito: Felipe Sena/CORREIO

Não é difícil encontrar foliões reclamando do “aperto” no Circuito Dodô (Barra/Ondina), um dos mais conhecidos e responsável por projetar a folia baiana internacionalmente. Nesta semana, as críticas se concentraram na grande aglomeração nas “pipocas” de artistas como Pedro Sampaio e Anitta.

Para muitos, a solução seria a criação de um novo circuito, pauta discutida há pelo menos três anos. A proposta, já mencionada por autoridades municipais, sugere a região da Boca do Rio como alternativa, oferecendo mais espaço e melhor circulação.

No entanto, a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, afirma que a prefeitura já vem adotando estratégias para reduzir a concentração no Barra/Ondina e distribuir melhor o público.

“Estamos buscando, ainda mais neste Carnaval, o fortalecimento do Carnaval de bairro, como Cajazeiras, Subúrbio e Nordeste de Amaralina, que neste ano conta com um palco. Na Liberdade, há desfile e palco multicultural. No Rio Vermelho, o palco do rock, além do fortalecimento do ‘Domingo é Delas’, na Praça Castro Alves. Estamos implementando uma série de estratégias para equilibrar os circuitos”, explicou.

Ao relembrar o sábado de Carnaval de 2024, quando os portões de acesso da Barra precisaram ser fechados após atingir a capacidade máxima, Ana Paula ressaltou a importância das medidas. “Além dos bloquinhos infantis, que nesse ano tivemos a ideia de antecipar ainda mais [o horário no Campo Grande]. Também levamos o samba, que é reverenciado.”