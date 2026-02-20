INVESTIGAÇÃO

'Acusação inicial não procede', diz comandante da PM sobre denúncia de estupro no Carnaval

12 policiais já foram ouvidos após denúncia de crime no circuito Barra-Ondina

20 de fevereiro de 2026

As investigações sobre uma denúncia de estupro supostamente cometido por policiais militares no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, durante o Carnaval, seguem em andamento. Nesta sexta-feira (20), o comandante da Polícia Militar da Bahia, Coronel Magalhães, disse que a denúncia inicial, de que o crime teria sido cometido em um banheiro químico, não procede.

"A denúncia de que teria havido um estupro, dentro de um posto policial, no banheiro químico, por três policiais. Quatro pessoas dentro do banheiro químico, já deixa certa dúvida dessa denúncia. Mas, como toda e qualquer denúncia, tomamos providência imediata, envolvendo a nossa corregedoria", disse o comandante da PM, em entrevista à rádio Sociedade.

"Não podemos dar maiores dados hoje porque [a investigação] ainda está em segredo de justiça, por envolver as minorias e pessoa vulnerável. Mas posso dizer que aquela acusação inicial não procede e estamos trabalhando de cima disso para chegarmos efetivamente ao que aconteceu", acrescentou o coronel Magalhães. O crime teria ocorrido na quinta-feira (12), primeiro dia oficial do Carnaval.

O comandante ressaltou que as investigações continuam. "Mesmo assim, nós temos a certeza de que se por um acaso aconteceu algo por ali, vamos chegar efetivamente [aos culpados] porque nós estamos investigando de forma célere e não admitimos, em hipótese alguma, violência contra mulher", afirmou.

Pelo menos 12 policiais militares foram ouvidos no curso das investigações, sendo que ao menos quatro deles estariam diretamente ligados ao fato. Todos negaram participação em crimes.