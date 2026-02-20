CARNAVAL

Andre Marques abre o jogo sobre rumores de affair com Ana Clara: 'Uma gata'

Apresentador falou sobre o Carnaval em Salvador e explicou vídeo que levantou suspeitas de romance

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 11:30

André Marques falou sobre rumores de affair com Ana Clara Crédito: Reprodução/Instagram

Andre Marques se pronunciou sobre os rumores de affair com Ana Clara. Os boatos começaram após os dois serem flagrados curtindo juntos o Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, no Carnaval de Salvador. Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, o apresentador parece estar tentando dar uma investida na ex-BBB - e levando um fora. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, ele falou sobre seus beijos na folia.

Ao ser questionado de forma direta se havia beijado muito, Andre entrou na brincadeira. "Olha, dei pouco. Dei menos do que eu merecia (risos). Dei pouco, dei pouco", repetiu, em tom descontraído.

Provocado por um seguidor com a pergunta "Você e Ana Clara ficaram?? Formam um casal lindo", o ex-apresentador do Video Show fez questão de negar qualquer envolvimento amoroso e explicou o contexto da gravação.

"Eu não paquerei... Paquerei é linguagem velha, né? Mas eu não paquerei ela e nem ela me paquerou. A gente estava ali brincando, se divertindo, bebendo, dançando... Eu estava meio que conduzindo ela ali, porque o trio aperta e a corda acaba machucando. Eu estava falando coisas, conversando, rindo e brincando", garantiu.

Em seguida, reforçou que a relação entre eles é apenas de amizade. "Conforme eu já tinha falado, e ela também, óbvio que não [ficamos]. Somos amigos e se a gente estivesse tendo alguma coisa, vocês iam saber e uma hora vocês iam ver. A Aninha... Acho ela sensacional, uma excelente apresentadora e, por sinal, uma gata, só que somos só amigos mesmo", afirmou.

Vale lembrar que Ana Clara está solteira desde o fim de 2025, quando chegou ao fim o seu namoro de três anos com o advogado Bruno Tumoli.