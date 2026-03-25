Farol da Barra recebe programação especial para comemorar 477 anos de Salvador

Millena Marques
Publicado em 25 de março de 2026 às 16:47
O Farol da Barra será palco de uma programação especial em comemoração aos 477 anos de Salvador. Nos dias 28 e 29 de março, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), promove mais uma edição do projeto Viver Salvador, reunindo atividades voltadas para moradores e turistas.
No sábado (28), a agenda será dedicada à Parada PCD, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal da Reparação. A iniciativa é voltada para crianças e adultos com deficiência e tem como foco a promoção da inclusão e da acessibilidade nos espaços públicos.
Já no domingo (29), data oficial do aniversário da capital baiana, a programação será ampliada, com atividades ao longo de todo o dia. Estão previstas experiências esportivas, culturais e de lazer, transformando o Farol da Barra em um dos principais pontos de encontro para celebrar a cidade.
A vice-prefeita e titular da Secult, Ana Paula Matos, destacou a importância da iniciativa. “Celebrar o aniversário de Salvador com o Viver Salvador é fortalecer o nosso sentimento de pertencimento e de orgulho pela cidade. Pensamos em uma programação que valoriza a inclusão, acolhe as pessoas e permite que soteropolitanos e turistas vivenciem, de forma plena, um dos nossos cartões-postais mais simbólicos. É uma forma de ocupar a cidade com alegria, diversidade e acessibilidade”, afirmou.
PROGRAMAÇÃO GERAL | 28 e 29 de março de 2026
Viver Salvador Barra – Edição Aniversário da Cidade
SÁBADO (28/03)
Farol da Barra
12h às 19h | Parada PCD (Infantil e Adulto)
09h às 17h30 | Feira Criativa
10h às 17h30 | Feira Gastronômica
DOMINGO (29/03)
Forte de Santa Maria
08h30 às 12h30 / 14h às 17h | Canoagem (Infantil e Adulto)
Farol da Barra
09h às 17h30 | Feira Criativa (Afrobiz, Expo Mulher, Feira da Sororidade)
10h às 17h30 | Feira Gastronômica
Espaço de Saúde e Bem-Estar
09h às 17h30 | Espaço da Beleza (massagem, esmaltação, cuticulagem, cabelo e sobrancelhas)
Atividades Esportivas e Recreativas (Rua)
09h às 17h | Basquete, futebol e cama elástica
09h às 17h | Bicicletas (Bicipretas e SSA Vai de Bike)
10h às 17h | Patinetes
Gramado do Farol
09h às 10h | Yoga
10h às 11h | Aula de defesa pessoal
16h às 17h | Aula de defesa pessoal
Tenda Circo
09h às 10h30 | Circo Picolino
10h30 às 11h30 | Oficina de pipa
13h às 15h | Tio Misa
15h às 17h | Bia Gigante e bola de sabão
Palco
Manhã | DJ Yve
10h às 11h30 | Banda Casinha de Brinquedos
11h às 12h30 | Banda A Mulherada
Tarde | DJ Belle
13h30 às 14h30 | Fit Dance Kids
16h às 17h | Banda Cajá
17h às 19h | Samba Maria e convidadas