Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Farol da Barra recebe programação especial para comemorar 477 anos de Salvador

Eventos acontecem no próximo final de semana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  Millena Marques

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:47

Farol da Barra
Farol da Barra Crédito: Shutterstock

O Farol da Barra será palco de uma programação especial em comemoração aos 477 anos de Salvador. Nos dias 28 e 29 de março, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), promove mais uma edição do projeto Viver Salvador, reunindo atividades voltadas para moradores e turistas.

No sábado (28), a agenda será dedicada à Parada PCD, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal da Reparação. A iniciativa é voltada para crianças e adultos com deficiência e tem como foco a promoção da inclusão e da acessibilidade nos espaços públicos.

Já no domingo (29), data oficial do aniversário da capital baiana, a programação será ampliada, com atividades ao longo de todo o dia. Estão previstas experiências esportivas, culturais e de lazer, transformando o Farol da Barra em um dos principais pontos de encontro para celebrar a cidade.

A vice-prefeita e titular da Secult, Ana Paula Matos, destacou a importância da iniciativa. “Celebrar o aniversário de Salvador com o Viver Salvador é fortalecer o nosso sentimento de pertencimento e de orgulho pela cidade. Pensamos em uma programação que valoriza a inclusão, acolhe as pessoas e permite que soteropolitanos e turistas vivenciem, de forma plena, um dos nossos cartões-postais mais simbólicos. É uma forma de ocupar a cidade com alegria, diversidade e acessibilidade”, afirmou.

PROGRAMAÇÃO GERAL | 28 e 29 de março de 2026

Viver Salvador Barra – Edição Aniversário da Cidade

SÁBADO (28/03)

Farol da Barra

12h às 19h | Parada PCD (Infantil e Adulto)

09h às 17h30 | Feira Criativa

10h às 17h30 | Feira Gastronômica

DOMINGO (29/03)

Forte de Santa Maria

08h30 às 12h30 / 14h às 17h | Canoagem (Infantil e Adulto)

Farol da Barra

09h às 17h30 | Feira Criativa (Afrobiz, Expo Mulher, Feira da Sororidade)

10h às 17h30 | Feira Gastronômica

Espaço de Saúde e Bem-Estar

09h às 17h30 | Espaço da Beleza (massagem, esmaltação, cuticulagem, cabelo e sobrancelhas)

Atividades Esportivas e Recreativas (Rua)

09h às 17h | Basquete, futebol e cama elástica

09h às 17h | Bicicletas (Bicipretas e SSA Vai de Bike)

10h às 17h | Patinetes

Gramado do Farol

09h às 10h | Yoga

10h às 11h | Aula de defesa pessoal

16h às 17h | Aula de defesa pessoal

Tenda Circo

09h às 10h30 | Circo Picolino

10h30 às 11h30 | Oficina de pipa

13h às 15h | Tio Misa

15h às 17h | Bia Gigante e bola de sabão

Palco

Manhã | DJ Yve

10h às 11h30 | Banda Casinha de Brinquedos

11h às 12h30 | Banda A Mulherada

Tarde | DJ Belle

13h30 às 14h30 | Fit Dance Kids

16h às 17h | Banda Cajá

17h às 19h | Samba Maria e convidadas

Tags:

Salvador

