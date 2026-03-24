ARTE, GRAFITTI E MÚSICA

Salvador recebe 8ª edição do Festival Internacional de Graffiti com 100 artistas

Evento gratuito acontece entre quinta (26) e domingo (29), no Terminal da Barroquinha e Massaranduba

Nauan Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:54

A 8ª edição do Festival Internacional de Graffiti Bahia de Todas as Cores acontece nesse final de semana em Salvador Crédito: Divulgação

A capital baiana sedia, a partir desta quinta-feira (26), a 8ª edição do Festival Internacional de Graffiti Bahia de Todas as Cores (BTC). Consolidado como um dos maiores eventos de arte urbana do Brasil, o festival reunirá mais de 100 artistas locais, nacionais e internacionais para intervenções em tempo real no Terminal da Barroquinha, no Centro Histórico, e no bairro de Massaranduba.

Sob o tema “Tecnologia Ancestral”, o BTC 2026 promove a ocupação criativa de espaços públicos com nomes de peso da cena urbana como Witch, Lu Bicalho, Shock e o alemão Manuel Gerullis. Ao todo, 60 artistas foram selecionados via convocatória pública pelo Coletivo Vai e Faz, enquanto outros 40 participam de forma independente, espalhando murais também pelo bairro do Rio Vermelho.

Um dos pilares desta edição é a paridade de gênero, alcançada através de ações da plataforma Flor de Cacto, que incentiva a formação e o protagonismo de mulheres no graffiti. Além da estética, o festival implementa protocolos de segurança com política de tolerância zero contra o assédio e ações educativas de redução de danos.

A programação estende-se ao Subúrbio Ferroviário, onde a sede do Coletivo Musas, em Massaranduba, receberá uma vivência coletiva e uma feijoada comunitária entre artistas e moradores. No domingo (29), data em que Salvador celebra seu aniversário, o festival realizará uma intervenção especial em homenagem à memória e identidade cultural da cidade.

O diálogo entre o spray e o som será concentrado na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, com o BTC Sound Fest. O palco receberá shows de BNegão, Freelion e Fragmento de Samba. A cultura sound system será representada pelo Ministereo Público e coletivos como Respiro Soundz e Vidas Negras Sistema de Som, promovendo batalhas de dub e encontros musicais.