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GACC-BA promove workshops gratuitos sobre oncologia pediátrica e diagnóstico precoce em Salvador

Capacitação voltada a profissionais de saúde acontece nos dias 27 e 28 de maio, com transmissão online e emissão de certificado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 11:13

Serviço de Fisioterapia
Serviço de Fisioterapia Crédito: Divulgação

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer da Bahia, o GACC-BA, realizará nos dias 27 e 28 de maio mais uma edição dos workshops do projeto “Capacitando para Transformar”. A iniciativa é direcionada a agentes comunitários de saúde, médicos, dentistas, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde.

Os encontros acontecerão das 13h às 19h, no auditório da instituição, em Salvador, com participação presencial e transmissão ao vivo pelo canal do GACC-BA no YouTube. Os participantes também terão direito a certificado. As inscrições estão abertas pela plataforma Sympla.

A programação contará com especialistas de diferentes áreas da saúde para debater práticas integradas no atendimento de crianças e adolescentes com câncer, além de estratégias relacionadas ao diagnóstico precoce e à segurança laboratorial.

No primeiro dia, o tema será “Atuação da Equipe Multidisciplinar: Estratégias para o Cuidado do Paciente Onco-pediátrico”. O workshop abordará a relevância do atendimento integrado durante o tratamento, com palestras sobre assistência social, psicologia, odontologia, nutrição, fisioterapia e atividades de leitura e brincadeiras voltadas ao acolhimento humanizado dos pacientes.

Já no segundo dia, a discussão será centrada em “Da Suspeita Clínica ao Diagnóstico Precoce: O Papel do Laboratório na Qualidade da Amostra e seu Impacto na Segurança Diagnóstica”. Entre os assuntos previstos estão excelência pré-analítica, tipificação HLA, acompanhamento em transplantes de células-tronco hematopoiéticas e estratégias para garantir maior confiabilidade nos diagnósticos laboratoriais.

A ação faz parte do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), ligado ao Ministério da Saúde, e reforça o trabalho do GACC-BA na formação continuada de profissionais e na disseminação de conhecimento qualificado sobre oncologia pediátrica.

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