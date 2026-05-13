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Colisão entre carros mata idosa e deixa dois feridos em Salvador

Trânsito ficou lento na região

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 11:51

Colisão entre carros mata idosa e deixa dois feridos em Salvador
Colisão entre carros mata idosa e deixa dois feridos em Salvador Crédito: Reprodução

Uma colisão entre dois carros matou uma idosa e deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (13), na Rua Deputado Cristóvão Ferreira, no bairro Luiz Anselmo, em Salvador.

O acidente ocorreu por volta das 9h30 e o trânsito ficou lento na região. Por volta das 11h30, a Transalvador ainda aguardava a perícia no local, mas o fluxo de veículos já estava mais leve.

A idosa que morreu conduzia um dos veículos, mas ainda não há confirmação sobre o que causou a batida. Ela morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Quais as avenidas mais perigosas para motociclistas em Salvador?

Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO
Avenida Antônio Carlos Magalhães – 37 sinistros por Divulgação/Transalvador
Avenida Tancredo Neves – 29 sinistros por Evandro Veiga/CORREIO
Avenida Afrânio Peixoto – 25 sinistros por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Avenida Octávio Mangabeira – 20 sinistros por Google Street View
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Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO

Tags:

Salvador Colisão

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