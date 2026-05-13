BATIDA

Colisão entre carros mata idosa e deixa dois feridos em Salvador

Trânsito ficou lento na região

Esther Morais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 11:51

Colisão entre carros mata idosa e deixa dois feridos em Salvador Crédito: Reprodução

Uma colisão entre dois carros matou uma idosa e deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (13), na Rua Deputado Cristóvão Ferreira, no bairro Luiz Anselmo, em Salvador.

O acidente ocorreu por volta das 9h30 e o trânsito ficou lento na região. Por volta das 11h30, a Transalvador ainda aguardava a perícia no local, mas o fluxo de veículos já estava mais leve.

A idosa que morreu conduzia um dos veículos, mas ainda não há confirmação sobre o que causou a batida. Ela morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.