Colisão entre carros mata idosa e deixa dois feridos em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 13 de maio de 2026 às 11:51
Uma colisão entre dois carros matou uma idosa e deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (13), na Rua Deputado Cristóvão Ferreira, no bairro Luiz Anselmo, em Salvador.
O acidente ocorreu por volta das 9h30 e o trânsito ficou lento na região. Por volta das 11h30, a Transalvador ainda aguardava a perícia no local, mas o fluxo de veículos já estava mais leve.
A idosa que morreu conduzia um dos veículos, mas ainda não há confirmação sobre o que causou a batida. Ela morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.
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