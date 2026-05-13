CRIME

Suspeitos de roubo são presos em ferry rumo a Salvador com dinheiro, munições e distintivos falsos

Polícia apreendeu veículos, celulares, rádios e mais de R$ 18 mil em espécie

Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 12:25

Polícia Civil em ação Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Dois homens, de 26 e 33 anos, foram presos em flagrante na terça-feira (12), suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido em Muniz Ferreira, no Recôncavo baiano. A dupla foi localizada por equipes da Polícia Civil da Bahia no Terminal de Bom Despacho, em Itaparica, dentro de um ferryboat que seguia para Salvador.

Segundo as investigações, os suspeitos agrediram a vítima durante a ação criminosa e levaram cerca de R$ 20 mil. As diligências começaram após policiais receberem a informação de que um dos veículos usados no crime estaria embarcando na travessia marítima.

Com base na denúncia, agentes da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz passaram a monitorar a embarcação e identificaram o automóvel suspeito. O primeiro registro da ocorrência foi feito na 4ª Coorpin, em Santo Antônio de Jesus, a partir da troca de informações com a Delegacia Territorial de Muniz Ferreira.

Durante buscas realizadas com apoio da Polícia Militar, um dos suspeitos, de 26 anos, foi encontrado em atitude considerada suspeita no terminal. Com ele, os policiais localizaram aproximadamente R$ 9 mil em espécie dentro de uma mochila. De acordo com a polícia, o homem demonstrou nervosismo e não conseguiu explicar a origem do dinheiro, sendo levado para a delegacia.

Já o segundo investigado, de 33 anos, foi abordado no momento em que tentava desembarcar dirigindo um veículo de luxo. Conforme a apuração policial, imagens mostraram que ele entrou no ferry em um carro e tentava sair utilizando outro automóvel. Os dois veículos teriam sido usados no roubo em Muniz Ferreira.

Dentro de um dos carros, os policiais encontraram documentos pessoais, contrato de locação do veículo e uma carteira funcional falsa ligada a um conselho de direitos humanos.

Ainda segundo a polícia, o homem de 33 anos possui antecedentes por roubo e extorsão. Durante a abordagem, os agentes apreenderam cerca de R$ 9,4 mil em espécie, celulares, rádios comunicadores, balaclavas, algemas, facas, munições de calibre .40, distintivos falsos e uma arma de brinquedo usada para intimidar vítimas.