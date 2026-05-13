OPORTUNIDADE

Mais de 400 vagas de emprego e estágio são ofertadas em Salvador; veja cargos

Evento acontece nos dias 19 e 20 de maio

Esther Morais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 11:26

Feira gratuita oferece mais de 400 vagas de emprego e estágio em Salvador Crédito: Divulgação

O grupo educacional brasileiro Wyden promove, nos dias 19 e 20 de maio, em Salvador, a Feira de Empregabilidade 2026, com mais de 400 vagas de emprego e estágio voltadas para estudantes e a comunidade em geral.

A ação será realizada no UniRuy, na Avenida Luís Viana Filho, na Paralela, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Cerca de 12 empresas participarão da programação, que contará com processos seletivos, cadastramento de currículos, palestras, oficinas práticas e orientações de carreira.

Veja quais são os 25 empregos em alta para 2026 1 de 25

Além das vagas, o evento também vai oferecer serviços gratuitos à população, como orientações financeiras, atendimento jurídico para pessoas endividadas e exposição de projetos de empreendedorismo sustentável.

Segundo a organização, setores como tecnologia da informação, saúde, logística, comércio, serviços e construção civil seguem entre os que mais geram oportunidades no país. A feira também busca aproximar os participantes das novas exigências do mercado, especialmente nas áreas ligadas à tecnologia e inteligência artificial.

Para o coordenador nacional de carreiras da Wyden, Kayque Ferraz Costa, a iniciativa fortalece a conexão entre formação acadêmica e mercado de trabalho. “Competências digitais, especialmente ligadas à tecnologia e à inteligência artificial, tornam-se cada vez mais essenciais para a empregabilidade”, afirmou.

Serviço

Evento: Feira de Empregabilidade Wyden 2026

Data: 19 e 20 de maio de 2026

Horário: das 9h às 17h

Local: Avenida Luís Viana Filho, 3172, Paralela, Salvador