'SOUTEROPOLITANO'

Centro Histórico de Salvador ganha campanha que celebra memória, cultura e identidade local

Iniciativa reúne personagens icônicos e cenas do Centro Histórico para fortalecer sentimento de pertencimento entre soteropolitanos

Maria Raquel Brito

Publicado em 19 de março de 2026 às 21:59

Campanha foi lançada em evento nesta quinta-feira (17) Crédito: Sora Maia/CORREIO

Da primeira rua do Brasil a momentos marcantes da cultura pop – Michael Jackson que o diga –, o Centro Histórico de Salvador tem muita coisa para contar. É para celebrar essa história e quem a constrói que nasce a campanha “Souteropolitano”, lançada nesta quinta-feira (19).

Idealizada pelo Instituto ACM em parceria com a Bahia Comunica e apoio do CORREIO e da Rede Bahia, a iniciativa une personalidades e cenas do Centro Histórico em peças publicitárias que levarão esse conjunto arquitetônico para toda a cidade.

Veja como foi o lançamento da campanha Souteropolitano 1 de 5

O protagonismo da campanha se divide entre registros da fotógrafa Marisa Vianna e peças estreladas por nomes como Clarindo Silva, Rita Santos, Cris Café, Tio Milton do amendoim torrado, maestro Ubiratan e Milton do suco de limão com coco – pessoas cujas histórias se confundem com a do próprio Centro Histórico.

“A campanha surge voltada para o soteropolitano, não para o turista. O nosso objetivo é levar um sentimento de pertencimento, de admiração e cuidado dos soteropolitanos por sua terra e por sua gente. A gente começou pelo Centro Histórico, trazendo o soteropolitano para viver uma experiência valorosa e autêntica. Não é só aprender sobre o Centro Histórico nos livros, mas vivendo. Vendo as ruas, ladeiras, patrimônio material e imaterial ao vivo”, disse Cláudia Vaz, diretora executiva do Instituto ACM.

A campanha surgiu a partir do projeto Patrimônio Bahia, formado por vários pilares, entre os quais está a comunicação. Foi justamente a comunicação a primeira etapa, marcada pelo lançamento de “Souteropolitano”.

Memória e pertencimento foram as palavras-chave da equipe responsável pela idealização da campanha. Esse pertencimento aparece em diferentes momentos, como a fixação do “sou” em todas as peças. Nesse caso, o mote é “sou Centro Histórico, sou Salvador”. Mas, no futuro, a frase pode ser adaptada para que outros bairros virem a estrela da vez nas próximas edições.

Para Guilherme Séder, diretor de Negócios da Rede Bahia, a iniciativa reflete o compromisso da empresa em apoiar a cultura, a história e o desenvolvimento do estado.

“Eu tive a oportunidade de me apaixonar muitas e muitas vezes por esse lugar que é simplesmente mágico. Eu sou muito grato de poder dar esse testemunho hoje e de poder estar aqui representando a Rede Bahia. (...) A gente vai estar junto, caminhando, sempre em prol de desenvolver cada vez mais iniciativas dessas e conectar Salvador e a Bahia com o próprio povo e com todo o resto do Brasil e o mundo”, afirmou.

A divulgação acontecerá através de outdoors, mobiliários urbanos, anúncios e spots, além de propagandas televisivas. O projeto também marcará presença na programação da TV Bahia, com um especial no Panela de Bairro e uma série no programa Conexão Bahia.

Enquanto preparava as fotos para a campanha, Marisa Vianna tinha em mente uma palavra essencial: memória. Por isso, o trabalho é composto principalmente por imagens de seu acervo de mais de quatro décadas de registros de Salvador, além de algumas feitas especialmente para a ocasião. A ideia era ir além do Pelourinho e trazer não só os turistas, mas os soteropolitanos.

“Tenho compromisso com a memória. Eu espero que esse projeto faça de alguma forma as pessoas terem um outro olhar para essa parte da cidade. Para mim, o povo que não respeita a história não tem memória, e daí vêm os absurdos”, defendeu.

Quando se viu entre os modelos da campanha, Cristiane Silva era só alegria. O sorriso se abriu, os olhos brilharam. Conhecida como Cris Café, a empreendedora moldou no Centro Histórico o seu negócio ao longo das últimas duas décadas. Desenvolveu, segundo ela, mais de 400 sabores de café – e já foi reconhecida por isso a nível nacional por Luciano Huck e Ana Maria Braga.