Mais de 50% da força de trabalho de Salvador é feminina, aponta Semdec

Dados revelam liderança das mulheres em empregos, cursos e iniciativas de negócios na capital baiana

Maria Raquel Brito

Publicado em 13 de março de 2026 às 05:00

Mulheres são maioria nos postos de trabalho formais em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

As mulheres são o principal motor da economia de Salvador. De acordo com um balanço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), há hoje 686 mil mulheres em postos de trabalho formais na capital baiana – cerca de 51% da força de trabalho da cidade, superando o público masculino.

De acordo com o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), compilado pela Semdec, das 30.402 vagas de emprego geradas em Salvador em 2025, 18.533 (60,9%) foram preenchidas por mulheres. A tendência de liderança feminina no mercado de trabalho acelerou no início de 2026: apenas em janeiro, 2.192 postos foram ocupados por elas, contra 983 pelos homens.

Esse protagonismo feminino é impulsionado pela busca por capacitação profissional. Atualmente, as mulheres representam 57% da procura por vagas no Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e 63% dos inscritos em cursos de qualificação oferecidos pela Prefeitura de Salvador.

No setor de tecnologia, o programa Salvador Tech, que oferece cursos gratuitos voltados para a inclusão digital, formou 1.251 mulheres no último ano, o que representa 45,6% do total de certificados em 2026. O perfil das participantes também revela o impacto social da iniciativa: a idade média das certificadas é de 35 anos, sendo que 88% das alunas se autodeclaram negras.

Para Mila Paes, secretária da Semdec, os números mostram que investir na mulher soteropolitana não é apenas uma questão de justiça social, mas também uma estratégia econômica com retornos de alto impacto.

“Quando a mulher tem acesso ao apoio empreendedor, qualificação, crédito, tecnologia e emprego, ela reinveste na família e na comunidade, gerando um ciclo de prosperidade que beneficia não só seu círculo próximo e sua comunidade, como também toda a cidade. O papel da gestão municipal é dar ferramentas para que as mulheres possam mudar sua realidade”, afirma.

Incentivo

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) também tem atuado em iniciativas voltadas à autonomia das soteropolitanas. Um dos destaques é a Expo Mulher, uma linha de ação da política pública do Alerta Salvador para a qualificação, fortalecimento da autonomia, do emprego e da renda, que reúne empreendedoras de diferentes áreas para exposição e comercialização de produtos e serviços.

O projeto contou com 582 empreendedoras em 2025, um aumento de mais de 1.600% desde 2022, ampliando a visibilidade de pequenos negócios liderados por mulheres e fortalecendo oportunidades de geração de renda.

Outros programas têm contribuído para a forte inserção de soteropolitanas no mercado de trabalho, como o Mulheres no Volante, que oferece a primeira habilitação nas categorias A ou B, além de mudança para as categorias C, D ou E; o Tech Delas, que oferece capacitação gratuita em tecnologia e inovação, promovendo empregabilidade, autonomia e inclusão digital para cidadãs em situação de vulnerabilidade social; e o Marias na Construção, exclusivo para a qualificação na área da construção civil, e que já capacitou mais de 3 mil participantes.

“Muitas mulheres não possuem rede de apoio nem estrutura que lhes permita alcançar todo o seu potencial. Quando elas conseguem ajustar esse ritmo e precisam ter um ponto de partida, nesse momento, a política pública entra como fator essencial para que elas consigam esse apoio. Essas políticas públicas efetivas fazem com que essas mulheres se envolvam com tecnologia, por meio da qual podem aprimorar seu potencial empreendedor, cuja realidade, muitas vezes, ainda é de subsistência”, explica a titular da SPMJ, Fernanda Lordelo.

Ela destaca também a possibilidade dessas mulheres conseguirem um microcrédito para fomentar um negócio que estava parado ou estagnado. “Quando conseguimos identificar os problemas dessas mulheres e direcionar políticas públicas efetivas, os números de sua participação na economia e de suas conquistas pessoais, como estamos vendo, só aumentam”, acrescenta Lordelo.

A autonomia financeira também ganha força por meio do Credsalvador. O programa municipal de microcrédito destinou 53% dos valores aprovados na primeira fase e 55% na segunda especificamente para empreendedoras, fomentando pequenos negócios nos bairros.