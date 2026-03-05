ELEIÇÕES

Mais de 85 mil jovens baianos vão votar pela 1ª vez esse ano; veja critérios

Aos 16 e 17 anos, a participação no pleito é facultativa

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de março de 2026 às 06:00

Urna Eletrônica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No próximo dia 4 de outubro, cerca de 87.885 jovens baianos poderão ir às urnas pela primeira vez para escolher seus representantes. Os dados registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) levam em consideração pessoas cadastradas no sistema eleitoral brasileiro com idades entre 15 e 17 anos.

Na capital baiana, 7.856 jovens devem votar pela primeira vez na eleição deste ano, segundo dados do Perfil do Eleitorado Mensal, que considerou todos os registros do sistema eleitoral brasileiro no mês de fevereiro.

As informações do TSE levantadas pelo CORREIO* compreendem pessoas que, no último pleito, em 2024, tinham idade inferior ao limite estabelecido para o voto, atualmente fixado em 16 anos. Desse total, 2.305 dos baianos registrados têm 15 anos; 16.165 têm 16; e os outros 69.385 têm 17 anos.

Embora a idade mínima para votar seja 16 anos, aos 15 já é possível emitir o título de eleitor. No entanto, o cidadão só poderá ir às urnas caso tenha completado 16 anos até a data da eleição. Aos 16 e 17 anos, a participação no pleito é facultativa, tornando-se obrigatória a partir dos 18 até os 70 anos. Analfabetos também não possuem obrigatoriedade do voto.

Além do critério de idade, estão aptos a votar cidadãos brasileiros que estejam em situação regular com a Justiça Eleitoral, ou seja, que não possuam pendências referentes a eleições anteriores, como a ausência de justificativa de voto.

Apesar da estimativa, o número ainda pode aumentar, já que o prazo para emissão do título de eleitor, regularização da situação eleitoral ou transferência de domicílio vai até o dia 6 de maio.

Como solicitar o título de eleitor

Para emitir o título, o interessado deve comparecer a um dos cartórios eleitorais ou a uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da cidade onde reside, portando documento oficial com foto e comprovante de residência, como conta de energia, água ou telefone.

Eleitores do sexo masculino que completam 19 anos em 2026 também devem apresentar o certificado de quitação militar.