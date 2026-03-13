SERVIÇO

Abastecimento de água é retomado em áreas de Salvador e RMS

Fornecimento começou a ser normalizado após reparo emergencial em adutora

Esther Morais

Publicado em 13 de março de 2026 às 06:38

O fornecimento de água começou a ser restabelecido gradualmente na tarde desta quarta-feira (12) em áreas de Salvador e Região Metropolitana após um reparo emergencial em uma adutora.

Segundo a Embasa, a retomada ocorre em Candeias, Madre de Deus e São Francisco do Conde, além das ilhas de Maré, Frades, Bom Jesus dos Passos, Paramana, Loreto e Ponta de Nossa Senhora.

A intervenção foi realizada em uma rede localizada a cerca de dez metros de profundidade, considerada de alta complexidade. Com a conclusão do serviço, o sistema voltou a operar.

A empresa informa que a regularização deve ocorrer ao longo das próximas 48 horas, pois é necessário recompor o nível dos reservatórios e pressurizar as tubulações até que a água chegue a todos os imóveis da área afetada.