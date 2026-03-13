Acesse sua conta
Abastecimento de água é retomado em áreas de Salvador e RMS

Fornecimento começou a ser normalizado após reparo emergencial em adutora

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de março de 2026 às 06:38

Embasa e Coelba informaram falha que interrompeu serviço
Empresas Crédito: Reprodução

O fornecimento de água começou a ser restabelecido gradualmente na tarde desta quarta-feira (12) em áreas de Salvador e Região Metropolitana após um reparo emergencial em uma adutora.

Segundo a Embasa, a retomada ocorre em Candeias, Madre de Deus e São Francisco do Conde, além das ilhas de Maré, Frades, Bom Jesus dos Passos, Paramana, Loreto e Ponta de Nossa Senhora.

Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial

Candeias por Reprodução
Madre de Deus por Divulgação
São Francisco do Conde por Divulgação
Ilha dos Frades por Divulgação
Ilha de Maré por Sora Maia/CORREIO
Ilha Bom Jesus dos Passos, Paramana, Loreto e Ponta de Nossa Senhora tmbém estão na lista por Mateus Pereira/GOVBA
1 de 6
Candeias por Reprodução

A intervenção foi realizada em uma rede localizada a cerca de dez metros de profundidade, considerada de alta complexidade. Com a conclusão do serviço, o sistema voltou a operar.

A empresa informa que a regularização deve ocorrer ao longo das próximas 48 horas, pois é necessário recompor o nível dos reservatórios e pressurizar as tubulações até que a água chegue a todos os imóveis da área afetada.

Até a completa normalização, moradores podem solicitar carro-pipa pelos canais de atendimento da Embasa, pelo telefone 0800 0555 195 ou pela plataforma virtual da empresa. A prioridade é para unidades de saúde e escolas.

Tags:

Embasa

