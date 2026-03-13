'NEGLIGENCIADOS'

Atraso em seleção do BI deixa estudantes da Ufba sem matrícula com semestre já iniciado

Alunos reclamam das perdas acadêmicas e sociais por conta da demora em efetivação das matrículas

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de março de 2026 às 05:30

Universidade Federal da Bahia (Ufba) Crédito: Marina Silva/CORREIO

O mês de março marca, para estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), normalmente o início de um novo semestre letivo. As aulas foram iniciadas na última segunda-feira (9), mas alguns estudantes seguem com o destino ainda incerto. Eles denunciam atrasos na publicação dos resultados da transição do Bacharelado Interdisciplinar (BI) para o Curso de Progressão Linear (CPL), o que comprometeu a efetivação das matrículas.

“O que deveria ser um processo conduzido com transparência, previsibilidade e respeito aos estudantes acabou se tornando um momento marcado por incerteza e falta de informações claras”, escreveu um grupo de estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares em Saúde, Artes, Humanidades e Ciência e Tecnologia na denúncia.

Os discentes explicam que o edital do Processo Seletivo BI-CPL 2026.1 foi publicado no dia 23 de janeiro, com prazo de inscrições entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro. “O edital não prevê datas para divulgação do resultado nem apresenta um cronograma. Isso foi solicitado pelos alunos, mas não foi realizado”, sinalizam.

Em alguns cursos, cujo número de vagas ofertadas era menor ou igual ao número de inscritos, as matrículas foram efetivadas. No caso dos cursos mais concorridos, porém, foi necessário realizar um ranqueamento por prova de títulos, conforme apontado pelos alunos. “O resultado da prova de títulos, com as notas obtidas em cada item, saiu apenas no dia 5 de março, com possibilidade de recurso entre os dias 6 e 7. Até então, não obtivemos mais retorno da universidade sobre quando vão liberar o resultado final e a matrícula”, pontuaram.

Ainda sem o resultado final, os estudantes estão sem matrícula em componentes curriculares neste semestre. Embora o prazo final de matrícula se estenda até o dia 30 de março, os alunos afetados estão perdendo as primeiras atividades letivas, como as aulas iniciais e parte da experiência universitária. “Além do prejuízo acadêmico causado pela indefinição de matrícula e componentes curriculares, há também um prejuízo simbólico e social, pois esses alunos estão perdendo a oportunidade de participar da semana de integração e de outros eventos de acolhimento que estão acontecendo exatamente neste período”, lamentaram.

Os estudantes apontam ainda, além dos atrasos, falta de transparência por parte da universidade quanto aos prazos e procedimentos. Em um dos contatos feitos com a instituição em busca de previsão para a resolução do problema, a Ufba respondeu que, por conta de “motivos superiores”, não foi possível publicar os resultados antes da primeira semana de aulas e que não havia um prazo concreto para essa divulgação. “Sentimos por isso, ao tempo em que informamos que o resultado do Processo Seletivo BI-CPL deverá ser divulgado tão logo sejam julgados os recursos encaminhados, juntamente com o edital de matrícula”, disse a instituição na ocasião.

“Enquanto a turma da extraordinária e os alunos do Sisu já estão vivenciando a primeira semana de aulas, estamos sendo profundamente negligenciados e nem sequer pensaram em adiar o início das aulas para aguardar a finalização do nosso processo seletivo”, reclama o grupo.