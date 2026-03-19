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Galinhas põem menos ovos na Quaresma? Especialistas explicam mito

Preço da placa aumentou nos últimos meses

Maria Raquel Brito

Publicado em 19 de março de 2026 às 05:00

Placa de ovo em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Da omelete àquela sobremesa elaborada, o ovo é um alimento essencial no prato dos brasileiros. E tem ficado mais salgado: nos últimos dois meses, o preço da placa com 30 ovos aumentou mais de 4% em Salvador, como mostrou o CORREIO nesta semana.

Boletins informativos de preço dos Centros de Abastecimento da Bahia (Ceasa) apontam que a caixa com 30 dúzias de ovos brancos extra, que era comercializada para mercados e feiras a R$ 150 em 21 de janeiro, passou a custar até R$ 185 no mês seguinte e, na atualização desta quarta-feira (18), atingiu R$ 220 – um aumento de 46.6% em dois meses.

O que deixou o ovo mais caro em Salvador? 1 de 6

Entre as causas do aumento, estão fatores como o “efeito Quaresma” (em referência ao período em que católicos evitam o consumo de carne) e as altas da soja, que compõe a alimentação das galinhas, e do combustível.

Mas aqui entra também uma história conhecida: a de que a oferta cai porque as galinhas põem menos ovos durante a Quaresma. A afirmação tem certo fundamento, mas a motivação dos galináceos não é lá religiosa.

“A ovulação da galinha é estimulada pela luz. De janeiro a junho, o tempo de horas de luz no dia diminui e isso provoca uma diminuição progressiva na produção”, explica Patrícia Tanner. As aves precisam de 14 a 16 horas de luz por dia para manter uma produção regular.

Produtora de ovos caipiras, Edna Santos não pretende aumentar o valor dos seus produtos neste mês. A granja dela, em Serrinha, no centro norte da Bahia, trabalha com criação de ovos do tipo caipira em processo manual, e não reduz a produção nos primeiros meses do ano. Isso por conta do programa de luz utilizado, que prolonga o tempo de claridade mesmo no período em que os dias são mais curtos. Segundo ela, o uso segue a orientação da veterinária da granja.

“Ovo aguado”

Ao mesmo tempo que o preço cresce, os consumidores percebem mudanças na qualidade dos ovos. Sidnei Almeida, vendedor da Feira de São Joaquim, tem escutado de seus clientes o mesmo comentário: que os ovos que compram estão aguados.

“O pessoal reclama muito quando pega em mercado, diz que é aguado, que o ovo é fraco”, diz o permissionário.

O maior motivo desse enfraquecimento é o calor. É o que explica Edna Souza. “Geralmente o ovo aguado está relacionado a temperaturas altas. Ambientes quentes e mais tempo de prateleira contribuem para que a clara vá perdendo aos poucos a sua consistência”, diz.

Como escolher?

Alguns cuidados são essenciais na hora de comprar ovos. Aspectos como as condições da casca – sem sujidades ou trincas – e a presença de selo de inspeção e data de validade devem estar no topo da lista de prioridades. E outro ponto essencial é entender que não, tamanho não é documento aqui.

“O importante é conhecer a procedência e o manejo que o criador tem. O tamanho do ovo está mais ligado à fase de vida da galinha: no início da postura os ovos são menores e com o passar do tempo ficam maiores”, afirma a produtora Patrícia Tanner.

Quando a dúvida é entre comum e orgânico, as maiores diferenças são o preço e as condições de criação dos animais, uma vez que no último as galinhas são criadas livres, com área de pasto, e os insumos são mais caros.