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Três suspeitos são presos por roubo milionário de medicamentos na Bahia

Homens armados invadiram empresa, renderam o vigilante e roubaram R$ 1,15 milhão em medicamentos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:29

Medicamentos foram apreendidos em Feira de Santana
Medicamentos foram apreendidos em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (13), em Feira de Santana, suspeitas de participação em um roubo milionário de uma distribuidora de medicamentos situada às margens da BR-324. O crime ocorreu em março deste ano, quando quatro homens armados invadiram a empresa, renderam o vigilante e roubaram aproximadamente 1,5 milhão de comprimidos de analgésicos, avaliados em cerca de R$ 1,15 milhão.

A investigação teve início após a localização de uma carga de alimentos abandonada em um terreno baldio no bairro Gabriela. Os investigadores identificaram que, na mesma data, havia sido registrado o roubo a uma distribuidora de medicamentos. 

Operação Cefaleia prende suspeitos de envolvimento em roubo milionário de medicamentos

Operação Cefaleia prende suspeitos de envolvimento em roubo milionário de medicamentos por Divulgação
Operação Cefaleia prende suspeitos de envolvimento em roubo milionário de medicamentos por Divulgação
Operação Cefaleia prende suspeitos de envolvimento em roubo milionário de medicamentos por Divulgação
Medicamentos foram apreendidos em Feira de Santana por Divulgação
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Operação Cefaleia prende suspeitos de envolvimento em roubo milionário de medicamentos por Divulgação

Os suspeitos, de acordo com a polícia, não tinham um veículo adequado para transportar a carga roubada. Por isso, eles teriam roubado um caminhão pertencente a um supermercado. Para utilizar o veículo, parte da carga de alimentos foi descartada no terreno baldio. O caminhão foi então utilizado no transporte dos medicamentos roubados. Após a ação criminosa, o veículo foi incendiado às margens da BR-116.

Segundo a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), parte da carga roubada foi localizada em uma farmácia no bairro Jardim Cruzeiro. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no estabelecimento. 

Durante o cumprimento dos mandados de busca, em uma das residências ligadas a um dos suspeitos, foram apreendidos 15 mil tubos de pólvora negra e 550 caixas de fogos de artifício. A Polícia Civil recuperou R$ 788 mil em ativos financeiros, considerando mercadorias recuperadas, veículos e bens apreendidos. Também foi emitida ordem judicial de bloqueio das contas bancárias dos acusados.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos, bem como ampliar a recuperação da carga.

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