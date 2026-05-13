INVESTIGAÇÃO

Três suspeitos são presos por roubo milionário de medicamentos na Bahia

Homens armados invadiram empresa, renderam o vigilante e roubaram R$ 1,15 milhão em medicamentos

Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:29

Medicamentos foram apreendidos em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (13), em Feira de Santana, suspeitas de participação em um roubo milionário de uma distribuidora de medicamentos situada às margens da BR-324. O crime ocorreu em março deste ano, quando quatro homens armados invadiram a empresa, renderam o vigilante e roubaram aproximadamente 1,5 milhão de comprimidos de analgésicos, avaliados em cerca de R$ 1,15 milhão.

A investigação teve início após a localização de uma carga de alimentos abandonada em um terreno baldio no bairro Gabriela. Os investigadores identificaram que, na mesma data, havia sido registrado o roubo a uma distribuidora de medicamentos.

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Os suspeitos, de acordo com a polícia, não tinham um veículo adequado para transportar a carga roubada. Por isso, eles teriam roubado um caminhão pertencente a um supermercado. Para utilizar o veículo, parte da carga de alimentos foi descartada no terreno baldio. O caminhão foi então utilizado no transporte dos medicamentos roubados. Após a ação criminosa, o veículo foi incendiado às margens da BR-116.



Segundo a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), parte da carga roubada foi localizada em uma farmácia no bairro Jardim Cruzeiro. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no estabelecimento.

Durante o cumprimento dos mandados de busca, em uma das residências ligadas a um dos suspeitos, foram apreendidos 15 mil tubos de pólvora negra e 550 caixas de fogos de artifício. A Polícia Civil recuperou R$ 788 mil em ativos financeiros, considerando mercadorias recuperadas, veículos e bens apreendidos. Também foi emitida ordem judicial de bloqueio das contas bancárias dos acusados.