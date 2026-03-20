ARTES CIRCENSES

Circo independente transforma o Forte do Barbalho em palco de magia e resistência cultural em Salvador

Artistas da Bahia e do mundo ocupam o espaço com feira circense e espetáculos a partir das 17h

Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de março de 2026 às 16:46

O Festival Circo em Movimento reúne artistas da Bahia e do mundo em uma experiência única Crédito: Divulgação

O Forte do Barbalho, em Salvador, se torna cenário de um encontro potente entre arte, diversidade e resistência com a realização de um festival circense independente protagonizado por artistas da Bahia e de diferentes partes do mundo que hoje residem na capital baiana. A iniciativa reforça a força da produção cultural autônoma e convida o público a vivenciar a magia do circo de perto.

Com uma proposta acessível e acolhedora, o evento reúne apresentações que transitam entre acrobacias, malabarismo, palhaçaria e performances contemporâneas, além de uma feira circense que amplia a experiência cultural do público. A programação tem início sempre às 17h, com horários dos espetáculos organizados e divulgados previamente nas redes sociais do projeto.

Mais do que entretenimento, o festival nasce do esforço coletivo de artistas independentes que buscam fortalecer a cena circense local e criar conexões com a comunidade. O grupo, formado por parceiros de trajetórias diversas — muitos deles ligados à cena cultural alternativa da cidade — aposta na arte como ferramenta de encantamento e transformação social.

A organização também faz um chamado à população: prestigiar, divulgar e apoiar iniciativas independentes é essencial para a manutenção de projetos culturais como este. A proposta é simples e potente — reunir amigos, familiares e vizinhos para viver uma experiência artística única, colaborando diretamente para a sustentabilidade do circo na cidade.

A expectativa é de que o público se encante com o universo do picadeiro e reconheça o valor de uma produção que, mesmo sem grandes estruturas, entrega beleza, técnica e emoção em cada apresentação.