Ministéreo Público ocupa o Centro da cidade em projeto gratuito

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Doris Miranda
Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:00
A Ocupação Côro Comeu segue ampliando sua programação e recebe, entre os dias 16 de maio e 6 de junho, a temporada UbuntuRiddim Sessions, projeto do Ministereo Público Sound System no Café Teatro Nilda Spencer (Rua do Coro, Barroquinha).
Inspirada no lançamento do single Ubuntu, parceria entre o coletivo baiano e o cantor jamaicano Jesse Royal, a temporada propõe quatro noites de imersão sonora e cultural conectando Bahia e Jamaica por meio da música, da espiritualidade, da dança e da identidade afro-diaspórica. As edições gratuitas reúnem o peso do sound system baiano em encontros que celebram o reggae contemporâneo e os diálogos culturais do Sul Global.
Lançado pelos selos Giro Conecta Records e Vitrola71, o single Ubuntu ganhou videoclipe oficial no YouTube, expandindo a narrativa visual da conexão entre Bahia e Jamaica. A produção musical da música é assinada por DJ Raiz, com gravações realizadas no brasileiro Freedom Soul Studio e nos estúdios Anchor Studio e Harry J Studios, na Jamaica. A mixagem e masterização ficaram a cargo de Delroy Phatta Pottinger, referência internacional do reggae jamaicano.
A ficha técnica reúne nomes importantes da cena musical contemporânea: Jesse Royal na voz, Wiran Genipapeiro no baixo, Flavinho Drums na bateria, André Macedo nos teclados e programação de DJ Raiz. A produção executiva é de Joana Giron, direção artística de Solange Braile e A&R de Beatriz Barros.
SERVIÇO - Ministereo Público Sound System em ‘Ubuntu Riddim Sessions’ | 16, 23 e 29 de maio e 6 de junho, às 20h, no Café Teatro Nilda Spencer, na Barroquinha | Entrada gratuita.