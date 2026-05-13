MÚSICA

Ministéreo Público ocupa o Centro da cidade em projeto gratuito

Ubuntu Sessions começa neste sábado (16) no Café Teatro Nilda Spencer, na Barroquinha

Doris Miranda

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:00

Ministereo Público Sound System Crédito: Pedro Soares

A Ocupação Côro Comeu segue ampliando sua programação e recebe, entre os dias 16 de maio e 6 de junho, a temporada UbuntuRiddim Sessions, projeto do Ministereo Público Sound System no Café Teatro Nilda Spencer (Rua do Coro, Barroquinha).

Inspirada no lançamento do single Ubuntu, parceria entre o coletivo baiano e o cantor jamaicano Jesse Royal, a temporada propõe quatro noites de imersão sonora e cultural conectando Bahia e Jamaica por meio da música, da espiritualidade, da dança e da identidade afro-diaspórica. As edições gratuitas reúnem o peso do sound system baiano em encontros que celebram o reggae contemporâneo e os diálogos culturais do Sul Global.

Lançado pelos selos Giro Conecta Records e Vitrola71, o single Ubuntu ganhou videoclipe oficial no YouTube, expandindo a narrativa visual da conexão entre Bahia e Jamaica. A produção musical da música é assinada por DJ Raiz, com gravações realizadas no brasileiro Freedom Soul Studio e nos estúdios Anchor Studio e Harry J Studios, na Jamaica. A mixagem e masterização ficaram a cargo de Delroy Phatta Pottinger, referência internacional do reggae jamaicano.

A ficha técnica reúne nomes importantes da cena musical contemporânea: Jesse Royal na voz, Wiran Genipapeiro no baixo, Flavinho Drums na bateria, André Macedo nos teclados e programação de DJ Raiz. A produção executiva é de Joana Giron, direção artística de Solange Braile e A&R de Beatriz Barros.