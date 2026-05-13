MÚSICA

Claudia Cunha é a próxima atração do projeto Estação Rubi

Cantora faz homenagem às divas da MPB no Palacete Tirachapéu nesta sexta (15) e sábado (16)

Doris Miranda

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:00

A cantora Claudia Cunha Crédito: Caio Lírio

A cantora é a próxima atração da Estação Rubi nesta sexta (15) e sábado (16), às 20h, no Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico, onde apresenta o show Betha, Elis e Gal #80. O musical é uma homenagem a três das mais nobres intérpretes da MPB de todos os tempos: Maria Bethânia, Elis Regina e Gal Costa.

No repertório, canções que Claudia considera cruciais nas vozes desta trinca de intérpretes, como Aprendendo a Jogar, Olhos nos Olhos, Vaca Profana, O Mestre Sala dos Mares, Fé Cega, Faca Amolada, dentre outros clássicos do cancioneiro nacional. “Bethânia, Elis e Gal são presenças tão poderosas e profundas em nosso imaginário, que seguem moldando gerações de artistas e nossa própria compreensão do que significa ser uma intérprete da MPB”, pontua Claudia.