TELEVISÃO

Globo vai exibir show Tempo Rei de Gilberto Gil

Apresentação vai ao ar nesta quarta (13), depois de Guerreiros do Sol

Doris Miranda

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:00

Gilberto Gil em Tempo Rei Crédito: Pridia

Quem não conseguiu assistir ao vivo, na Fonte Nova, a última grande turnê de Gilberto Gil tem uma chance imperdível nesta quarta (13). A Globo vai exibir logo depois da novela Guerreiros do Sol, o show de Tempo Rei - Última Turnê, apresentação que faz um registro histórico musical para celebrar o legado dessa estrela maior da constelação da MPB.

Gravado em São Paulo, o último show da turnê traz Roberto Carlos em participação especial, reunindo duas das vozes que são símbolo da cultura do país, em um momento emblemático da despedida de Gil dos palcos.

O repertório conta com sucessos que marcaram diferentes momentos da carreira de Gilberto Gil, como A Paz, cantada em dueto com o Rei, além de Drão, Palco, Andar com Fé, Toda Menina Baiana, Expresso 2222, Aquele Abraço e muitos outros clássicos, em uma sequência musical que revisita décadas de produção artística.

A turnê Tempo Rei percorreu diversas cidades brasileiras, passando por Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e Belém, em apresentações que contaram com a presença de familiares na banda, como Bem, José, Nara Gil e até Preta, depois da alta de uma das internações que fez para tratar o câncer no intestino que a levou desse plano, além das participações pontuais dos netos, Flor, João e Francisco Gil. O espetáculo foi marcado pelo afeto, pelas trocas com o público e pela riqueza da obra de Gilberto Gil como patrimônio cultural do Brasil.

No fim de março, quando apresentou o último show da temporada, no Allianz Parque, em São Paulo, Gil consolidou um feito inédito: mais de 300 mil pessoas reunidas em seus shows naquele espaço. Com a sétima apresentação na casa de espetáculos, Gil passa a ser o artista brasileiro que mais levou público à arena paulistana e, no ranking geral, fica atrás apenas de Paul McCartney, que soma dez apresentações no local.

Inspirada na canção lançada em 1984, a turnê Tempo Rei revisita diferentes fases da carreira do artista, do tropicalismo à música pop, passando pelo samba-reggae e pelas baladas que marcaram gerações.

Protagonista do movimento tropicalista ao lado de Caetano Veloso, Gil construiu uma trajetória que une inovação estética, reflexão política e síntese de influências afro-brasileiras, nordestinas e internacionais.