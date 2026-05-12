Globo vai exibir show Tempo Rei de Gilberto Gil

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Doris Miranda
Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:00
Quem não conseguiu assistir ao vivo, na Fonte Nova, a última grande turnê de Gilberto Gil tem uma chance imperdível nesta quarta (13). A Globo vai exibir logo depois da novela Guerreiros do Sol, o show de Tempo Rei - Última Turnê, apresentação que faz um registro histórico musical para celebrar o legado dessa estrela maior da constelação da MPB.
Gravado em São Paulo, o último show da turnê traz Roberto Carlos em participação especial, reunindo duas das vozes que são símbolo da cultura do país, em um momento emblemático da despedida de Gil dos palcos.
O repertório conta com sucessos que marcaram diferentes momentos da carreira de Gilberto Gil, como A Paz, cantada em dueto com o Rei, além de Drão, Palco, Andar com Fé, Toda Menina Baiana, Expresso 2222, Aquele Abraço e muitos outros clássicos, em uma sequência musical que revisita décadas de produção artística.
A turnê Tempo Rei percorreu diversas cidades brasileiras, passando por Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e Belém, em apresentações que contaram com a presença de familiares na banda, como Bem, José, Nara Gil e até Preta, depois da alta de uma das internações que fez para tratar o câncer no intestino que a levou desse plano, além das participações pontuais dos netos, Flor, João e Francisco Gil. O espetáculo foi marcado pelo afeto, pelas trocas com o público e pela riqueza da obra de Gilberto Gil como patrimônio cultural do Brasil.
No fim de março, quando apresentou o último show da temporada, no Allianz Parque, em São Paulo, Gil consolidou um feito inédito: mais de 300 mil pessoas reunidas em seus shows naquele espaço. Com a sétima apresentação na casa de espetáculos, Gil passa a ser o artista brasileiro que mais levou público à arena paulistana e, no ranking geral, fica atrás apenas de Paul McCartney, que soma dez apresentações no local.
Inspirada na canção lançada em 1984, a turnê Tempo Rei revisita diferentes fases da carreira do artista, do tropicalismo à música pop, passando pelo samba-reggae e pelas baladas que marcaram gerações.
Protagonista do movimento tropicalista ao lado de Caetano Veloso, Gil construiu uma trajetória que une inovação estética, reflexão política e síntese de influências afro-brasileiras, nordestinas e internacionais.
Ao longo de mais de 60 anos de carreira, Gilberto Gil lançou cerca de 60 álbuns, entre registros de estúdio e ao vivo, incluindo obras fundamentais como Expresso 2222 (1972), Refazenda (1975) e Realce (1979). Nos serviços de streaming, mantém desempenho expressivo, com milhões de ouvintes mensais e centenas de milhões de reproduções acumuladas, demonstrando a vitalidade de um repertório que segue conquistando novas gerações.