Peça Corpo Presente celebra cinco anos em cena com temporada especial

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Doris Miranda
Publicado em 11 de maio de 2026 às 20:25
Em celebração aos cinco anos de existência, o espetáculo “Corpo Presente” retorna a Salvador para uma temporada especial nos dias 15, 22 e 29 de maio, sempre às 19h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. Com ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), disponíveis na Sympla, a montagem ganha um significado ainda mais potente ao ocupar o mês das mães, aprofundando sua reflexão sobre memória, vínculos e afetos maternos.
Em cena, a atriz Carla Lucena conduz um relato íntimo sobre luto, ausência e permanência. A partir de uma situação objetiva: uma mulher que escreve cartas para a mãe recém-falecida; a dramaturgia autoral constrói uma narrativa sensível sobre a continuidade dos laços afetivos, mesmo após a morte.
Dirigido por Thiago Carvalho, com co-direção de Joadson Do Prado, o espetáculo tem como eixo a relação entre mãe e filha, investigando a memória como território de reconstrução. Inspirado por referências da literatura e do audiovisual, como o texto “Uma história confusa”, de Caio Fernando Abreu, o trabalho articula experiência pessoal e criação artística.
Ao longo de sua trajetória, “Corpo Presente” circulou por importantes espaços culturais da Bahia e cidades do interior, acumulando sessões esgotadas e reconhecimento de público e crítica, incluindo indicação ao Prêmio Braskem de Teatro (atual Bahia Aplaude).
Para Carla Lucena, o espetáculo marca um ponto de virada na carreira: “É um trabalho que nasce de experiências muito profundas. Meu desejo é criar conexão com quem assiste”, afirma.
Cinco anos depois de sua estreia, “Corpo Presente” retorna como um convite ao encontro — uma experiência sensível que atravessa o tempo e ecoa, especialmente, no mês dedicado às mães.
SERVIÇO - Peça Corpo Presente / Dias 15, 22 e 29 de maio, às 19h, no Teatro Sesi Rio Vermelho / Ingressos: R$ 50, R$ 25 e R$ 40 (Clube CORREIO), à venda no Sympla.