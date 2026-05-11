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Peça Corpo Presente celebra cinco anos em cena com temporada especial

Espetáculo com atriz Carla Lucena entra em cartaz nesta sexta (15) no Teatro Sesi Rio Vermelho

Doris Miranda

Publicado em 11 de maio de 2026 às 20:25

Carla Lucena em cena de Corpo Presente Crédito: divulgação

Em celebração aos cinco anos de existência, o espetáculo “Corpo Presente” retorna a Salvador para uma temporada especial nos dias 15, 22 e 29 de maio, sempre às 19h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. Com ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), disponíveis na Sympla, a montagem ganha um significado ainda mais potente ao ocupar o mês das mães, aprofundando sua reflexão sobre memória, vínculos e afetos maternos.

Em cena, a atriz Carla Lucena conduz um relato íntimo sobre luto, ausência e permanência. A partir de uma situação objetiva: uma mulher que escreve cartas para a mãe recém-falecida; a dramaturgia autoral constrói uma narrativa sensível sobre a continuidade dos laços afetivos, mesmo após a morte.

Dirigido por Thiago Carvalho, com co-direção de Joadson Do Prado, o espetáculo tem como eixo a relação entre mãe e filha, investigando a memória como território de reconstrução. Inspirado por referências da literatura e do audiovisual, como o texto “Uma história confusa”, de Caio Fernando Abreu, o trabalho articula experiência pessoal e criação artística.

Ao longo de sua trajetória, “Corpo Presente” circulou por importantes espaços culturais da Bahia e cidades do interior, acumulando sessões esgotadas e reconhecimento de público e crítica, incluindo indicação ao Prêmio Braskem de Teatro (atual Bahia Aplaude).

Para Carla Lucena, o espetáculo marca um ponto de virada na carreira: “É um trabalho que nasce de experiências muito profundas. Meu desejo é criar conexão com quem assiste”, afirma.

Cinco anos depois de sua estreia, “Corpo Presente” retorna como um convite ao encontro — uma experiência sensível que atravessa o tempo e ecoa, especialmente, no mês dedicado às mães.