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Artista baiana leva referências do sertão para primeira exposição individual em Salvador

Na mostra “Por ser lá do Sertão”, Deisi Rocha apresenta obras inspiradas na paisagem, nos símbolos e no cotidiano do semiárido baiano na Ernesto Bitencourt Galeria

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:00

Deisi Rocha
Deisi Rocha Crédito: Divulgação

A artista visual e tatuadora Deisi Rocha realiza sua primeira exposição individual, “Por ser lá do Sertão”, ampliando o alcance de seu trabalho para o público das artes visuais em Salvador. Com curadoria de Danillo Barata, a mostra será aberta ao público a partir desta quinta-feira (15), na Ernesto Bitencourt Galeria, no Centro Histórico,

Natural de Serrinha, no semiárido baiano, Deisi Rocha leva para suas telas referências diretas da paisagem e da cultura sertaneja. Em suas obras, predominam cores como verde-escuro e marrom, inspiradas nos cactos e nos couros característicos da região, criando um simbolismo marcado pelas formas e tonalidades da caatinga. Já o azul aparece como elemento associado ao sagrado.

Deisi Rocha

Deisi Rocha por Divulgação
Deisi Rocha por Divulgação
Deisi Rocha por Divulgação
Deisi Rocha por Divulgação
Deisi Rocha por Divulgação
Deisi Rocha por Divulgação
Deisi Rocha por Divulgação
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Deisi Rocha por Divulgação

Além da atuação como artista plástica, Deisi também desenvolve trabalho como tatuadora. Em 2018, iniciou sua formação acadêmica na Escola de Belas Artes, em Salvador. A artista se define como “uma artista visual figurativa, herdeira de uma cultura africana, indígena e portuguesa”.

Sobre o próprio processo criativo, ela afirma produzir telas “onde figuras humanas, flora e símbolos se misturam para ilustrar o cotidiano contemporâneo do Nordeste brasileiro”.

Serviço

Exposição: “Por ser lá do Sertão”

Artista: Deisi Rocha

Abertura: 15 de maio de 2026

Horários: Segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h

Local: Ernesto Bitencourt Galeria (Edifício Bonfim - R. das Vassouras, 04 - Loja 02 - Centro Histórico)

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