ARTES PLÁSTICAS

Artista baiana leva referências do sertão para primeira exposição individual em Salvador

Na mostra “Por ser lá do Sertão”, Deisi Rocha apresenta obras inspiradas na paisagem, nos símbolos e no cotidiano do semiárido baiano na Ernesto Bitencourt Galeria

Gabriela Cruz

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:00

Deisi Rocha Crédito: Divulgação

A artista visual e tatuadora Deisi Rocha realiza sua primeira exposição individual, “Por ser lá do Sertão”, ampliando o alcance de seu trabalho para o público das artes visuais em Salvador. Com curadoria de Danillo Barata, a mostra será aberta ao público a partir desta quinta-feira (15), na Ernesto Bitencourt Galeria, no Centro Histórico,

Natural de Serrinha, no semiárido baiano, Deisi Rocha leva para suas telas referências diretas da paisagem e da cultura sertaneja. Em suas obras, predominam cores como verde-escuro e marrom, inspiradas nos cactos e nos couros característicos da região, criando um simbolismo marcado pelas formas e tonalidades da caatinga. Já o azul aparece como elemento associado ao sagrado.

Deisi Rocha 1 de 15

Além da atuação como artista plástica, Deisi também desenvolve trabalho como tatuadora. Em 2018, iniciou sua formação acadêmica na Escola de Belas Artes, em Salvador. A artista se define como “uma artista visual figurativa, herdeira de uma cultura africana, indígena e portuguesa”.

Sobre o próprio processo criativo, ela afirma produzir telas “onde figuras humanas, flora e símbolos se misturam para ilustrar o cotidiano contemporâneo do Nordeste brasileiro”.

Serviço

Exposição: “Por ser lá do Sertão”

Artista: Deisi Rocha

Abertura: 15 de maio de 2026

Horários: Segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h