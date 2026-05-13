Artista baiana leva referências do sertão para primeira exposição individual em Salvador

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Gabriela Cruz
Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:00
A artista visual e tatuadora Deisi Rocha realiza sua primeira exposição individual, “Por ser lá do Sertão”, ampliando o alcance de seu trabalho para o público das artes visuais em Salvador. Com curadoria de Danillo Barata, a mostra será aberta ao público a partir desta quinta-feira (15), na Ernesto Bitencourt Galeria, no Centro Histórico,
Natural de Serrinha, no semiárido baiano, Deisi Rocha leva para suas telas referências diretas da paisagem e da cultura sertaneja. Em suas obras, predominam cores como verde-escuro e marrom, inspiradas nos cactos e nos couros característicos da região, criando um simbolismo marcado pelas formas e tonalidades da caatinga. Já o azul aparece como elemento associado ao sagrado.
Deisi Rocha
Além da atuação como artista plástica, Deisi também desenvolve trabalho como tatuadora. Em 2018, iniciou sua formação acadêmica na Escola de Belas Artes, em Salvador. A artista se define como “uma artista visual figurativa, herdeira de uma cultura africana, indígena e portuguesa”.
Sobre o próprio processo criativo, ela afirma produzir telas “onde figuras humanas, flora e símbolos se misturam para ilustrar o cotidiano contemporâneo do Nordeste brasileiro”.
Serviço
Exposição: “Por ser lá do Sertão”
Artista: Deisi Rocha
Abertura: 15 de maio de 2026
Horários: Segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h
Local: Ernesto Bitencourt Galeria (Edifício Bonfim - R. das Vassouras, 04 - Loja 02 - Centro Histórico)