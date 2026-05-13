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Homem ameaça matar os três filhos para tentar reatar casamento na Bahia

Suspeito colocou crianças dentro de carro e disse que causaria um acidente de trânsito

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 10:29

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (12), no município de Santo Estêvão, no interior da Bahia, após ameaçar tirar a vida dos três filhos e se matar caso a ex-companheira não retomasse o relacionamento.

Segundo as investigações, ele colocou as crianças dentro de um carro e enviou áudios à ex-companheira afirmando que causaria um acidente de trânsito, tirando a própria vida e a dos filhos.

Baralho Lilás

Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
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Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
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Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA

O homem responde pelo crime de tentativa de vicaricídio. Tipificado em abril deste ano, o crime consiste em matar filhos, ascendentes, dependentes, enteados ou pessoas sob a guarda ou responsabilidade direta de uma mulher, com o objetivo de provocar sofrimento emocional, punição ou exercer controle sobre ela.

Após ações, a Polícia Civil da Bahia, por meio do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam/Santo Estêvão), com apoio da Delegacia Territorial do município, localizou o investigado ainda no interior do veículo, na companhia dos menores, momento em que foi efetuada a prisão em flagrante.

O suspeito permanece custodiado à disposição da Justiça.

Tags:

Crime

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