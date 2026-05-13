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Rua da Pituba vai ganhar calçadão para bares e restaurantes; veja como vai ficar

Previsão é que obras terminem antes da Copa do Mundo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 10:51

Rua da Pituba vai ganhar calçadão para bares e restaurantes; veja como vai ficar
Rua da Pituba vai ganhar calçadão para bares e restaurantes; veja como vai ficar Crédito: Reprodução / Google Street View

A Rua Guillard Muniz, conhecida por reunir diversos bares famosos no bairro da Pituba, em Salvador, vai ganhar um calçadão, no estilo da Barra e do Rio Vermelho. As obras começaram na terça-feira (12) e a previsão é que sejam concluídas antes da Copa do Mundo, no próximo mês.

A primeira etapa da intervenção vai do bar e restaurante Bão até o Pirambeira. Depois, a obra deve se estender até o Preto Bar. A reforma não vai influenciar o funcionamento dos estabelecimentos durante o período.

Rua da Pituba vai ganhar calçadão para bares e restaurantes;

Rua da Pituba vai ganhar calçadão para bares e restaurantes; veja como vai ficar por Reprodução / Google Street View
Rua da Pituba vai ganhar calçadão para bares e restaurantes; veja como vai ficar por Reprodução / Google Street View
Rua da Pituba vai ganhar calçadão para bares e restaurantes; veja como vai ficar por Reprodução / Google Street View
Rua da Pituba vai ganhar calçadão para bares e restaurantes; veja como vai ficar por Reprodução / Google Street View
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Rua da Pituba vai ganhar calçadão para bares e restaurantes; veja como vai ficar por Reprodução / Google Street View

Segundo o empresário Fabricio Meirelles, responsável pelo Pirambeira, a novidade vai melhorar a vida noturna da região e o trânsito. “A prefeitura deve organizar o trânsito e os locais de estacionamento de uma forma que a rua não fique mais travada, que é o que acontece hoje com os carros indo e vindo e estacionando dos dois lados da via”, explicou.

A iniciativa é da Prefeitura de Salvador. Na semana passada, o secretário Lázaro França Jezler Filho e o vereador Alberto Braga se reuniram com empresários da região para alinhar o projeto.

Veja como calçadão vai ficar, em vídeo: 

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Pituba

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