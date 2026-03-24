MÚSICA

Banda Sextando leva forró para o Santo Antônio Além do Carmo nesta sexta (27)

Show acontece no Segredo Botequim, a partir das 20h

Monique Lobo

Publicado em 24 de março de 2026 às 17:09

Banda Sextando Crédito: Divulgação

O Santo Antônio Além do Carmo vai ficar em clima de São João nesta sexta-feira (27). A banda Sextando se apresenta no Segredo Botequim, localizado na Rua Direta de Santo Antônio, a partir das 20h.

O grupo, formado por músicos nordestinos, vai realizar três horas de show, com um repertório que homenageia ícones como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Flávio José, Jackson do Pandeiro, Anastácia, Elba Ramalho, Acioly Neto e outros.

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