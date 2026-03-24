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Banda Sextando leva forró para o Santo Antônio Além do Carmo nesta sexta (27)

Show acontece no Segredo Botequim, a partir das 20h

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 24 de março de 2026 às 17:09

Banda Sextando
Banda Sextando Crédito: Divulgação

O Santo Antônio Além do Carmo vai ficar em clima de São João nesta sexta-feira (27). A banda Sextando se apresenta no Segredo Botequim, localizado na Rua Direta de Santo Antônio, a partir das 20h.

O grupo, formado por músicos nordestinos, vai realizar três horas de show, com um repertório que homenageia ícones como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Flávio José, Jackson do Pandeiro, Anastácia, Elba Ramalho, Acioly Neto e outros.

Banda Sextando

Banda Sextando por Divulgação
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Banda Sextando por Divulgação

Os ingressos já estão disponíveis para venda pelo preço de R$ 20. Quem colocar o nome da lista consegue desconto e a entrada sai por R$ 10. Para incluir o nome da lista basta acessar esse link.

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Tags:

Show Santo Antônio Além do Carmo Forro Banda Sextando

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