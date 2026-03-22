Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Show do humorista Tiago Santineli termina em tumulto e caso de polícia após apresentação

Grupo religioso protestou na porta do teatro contra piadas sobre religiões de matriz

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de março de 2026 às 18:54

Show do humorista Tiago Santineli termina em caso de polícia Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Uma noite que era para ser de risadas terminou em confusão e caso de polícia em Belo Horizonte. O humorista Tiago Santineli foi levado à delegacia após um tumulto do lado de fora do Teatro da Maçonaria, na Região Leste da capital mineira, no último sábado (21).

Segundo o próprio comediante, a confusão começou quando um grupo de cristãos foi até o local para protestar contra o conteúdo do show, que abordava religiões de matriz africana, como a umbanda. Nas redes sociais, Santineli afirmou que o grupo tentou atrapalhar a entrada do público e chegou a fazer orações na porta do teatro.

Show do humorista Tiago Santineli termina em caso de polícia

Humorista Tiago Santineli é levado para delegacia após show em BH por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Tiago Santineli é levado para delegacia após show em BH por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Tiago Santineli por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Tiago Santineli é levado para delegacia após show em BH por Reprodução/Redes Sociais
Tiago Santineli por Reprodução
1 de 5
Humorista Tiago Santineli é levado para delegacia após show em BH por Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o relato publicado por sua equipe, houve momentos de tensão. “Tentavam colocar terços na cabeça das pessoas e oraram para ‘expulsar demônio’ de um casal gay que estava indo assistir ao espetáculo”, diz a publicação.

A Polícia Militar, no entanto, apresentou outra versão. Segundo os agentes, a discussão teria começado quando o humorista deixou o teatro e interagiu com os manifestantes. Uma mulher que estava no grupo afirmou ter sido alvo de ofensas e denunciou o caso como intolerância religiosa.

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca nega novos procedimentos estéticos e fãs fazem chacota: 'Parecendo Drácula'

Virginia Fonseca nega novos procedimentos estéticos e fãs fazem chacota: 'Parecendo Drácula'

Imagem - Suely Franco admite que preferia sigilo em seu contrato vitalício com a Globo: 'Muito pedido de dinheiro emprestado'

Suely Franco admite que preferia sigilo em seu contrato vitalício com a Globo: 'Muito pedido de dinheiro emprestado'

Imagem - Vera Viel corta o cabelo e recebe elogio inusitado de Rodrigo Faro: 'Branca de Neve'

Vera Viel corta o cabelo e recebe elogio inusitado de Rodrigo Faro: 'Branca de Neve'

Diante da situação, Santineli foi conduzido para prestar esclarecimentos. Ele foi ouvido ainda durante a madrugada deste domingo (22) e liberado em seguida, conforme informou a Polícia Civil. O caso segue sob investigação.

Nas redes, a repercussão foi imediata, com internautas divididos entre apoio ao humorista e críticas ao conteúdo apresentado.

Leia mais

Imagem - Quem é Marcelo Frisoni, o ex-marido de Ana Maria Braga que foi preso nos EUA acusado de roubar relógio de luxo

Quem é Marcelo Frisoni, o ex-marido de Ana Maria Braga que foi preso nos EUA acusado de roubar relógio de luxo

Imagem - Juca de Oliveira morreu de quê? Ator ficou uma semana internado antes de quadro agravar

Juca de Oliveira morreu de quê? Ator ficou uma semana internado antes de quadro agravar

Imagem - Marjorie Estiano exibe tatuagem polêmica em evento e web relembra 'significado' inusitado

Marjorie Estiano exibe tatuagem polêmica em evento e web relembra 'significado' inusitado

Tags:

Polícia Show Belo Horizonte Humorista Tumulto Tiago Santineli

Mais recentes

Imagem - Juliano Floss e Samira descobrem coincidência bizarra entre os dois e surpreendem colegas no BBB 26

Juliano Floss e Samira descobrem coincidência bizarra entre os dois e surpreendem colegas no BBB 26
Imagem - O dia da sorte da semana para cada signo (entre 23 e 29 de março) chega com decisões que podem mudar tudo de uma vez

O dia da sorte da semana para cada signo (entre 23 e 29 de março) chega com decisões que podem mudar tudo de uma vez
Imagem - 3 signos entram em uma semana decisiva para ganhar dinheiro e podem viver uma virada financeira real

3 signos entram em uma semana decisiva para ganhar dinheiro e podem viver uma virada financeira real

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos entram em uma semana decisiva para ganhar dinheiro e podem viver uma virada financeira real
01

3 signos entram em uma semana decisiva para ganhar dinheiro e podem viver uma virada financeira real

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas na Bahia; veja cidades afetadas
02

Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas na Bahia; veja cidades afetadas

Imagem - Enquete BBB 26: você quer que Jordana seja eliminada no Paredão?
03

Enquete BBB 26: você quer que Jordana seja eliminada no Paredão?

Imagem - Bahia faz jogo desastroso e é goleado por 4x1 para o Remo no Brasileirão
04

Bahia faz jogo desastroso e é goleado por 4x1 para o Remo no Brasileirão