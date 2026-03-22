POLÊMICA

Show do humorista Tiago Santineli termina em tumulto e caso de polícia após apresentação

Grupo religioso protestou na porta do teatro contra piadas sobre religiões de matriz

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de março de 2026 às 18:54

Show do humorista Tiago Santineli termina em caso de polícia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma noite que era para ser de risadas terminou em confusão e caso de polícia em Belo Horizonte. O humorista Tiago Santineli foi levado à delegacia após um tumulto do lado de fora do Teatro da Maçonaria, na Região Leste da capital mineira, no último sábado (21).

Segundo o próprio comediante, a confusão começou quando um grupo de cristãos foi até o local para protestar contra o conteúdo do show, que abordava religiões de matriz africana, como a umbanda. Nas redes sociais, Santineli afirmou que o grupo tentou atrapalhar a entrada do público e chegou a fazer orações na porta do teatro.

Show do humorista Tiago Santineli termina em caso de polícia 1 de 5

De acordo com o relato publicado por sua equipe, houve momentos de tensão. “Tentavam colocar terços na cabeça das pessoas e oraram para ‘expulsar demônio’ de um casal gay que estava indo assistir ao espetáculo”, diz a publicação.

A Polícia Militar, no entanto, apresentou outra versão. Segundo os agentes, a discussão teria começado quando o humorista deixou o teatro e interagiu com os manifestantes. Uma mulher que estava no grupo afirmou ter sido alvo de ofensas e denunciou o caso como intolerância religiosa.

Diante da situação, Santineli foi conduzido para prestar esclarecimentos. Ele foi ouvido ainda durante a madrugada deste domingo (22) e liberado em seguida, conforme informou a Polícia Civil. O caso segue sob investigação.