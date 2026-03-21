Suely Franco admite que preferia sigilo em seu contrato vitalício com a Globo: 'Muito pedido de dinheiro emprestado'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de março de 2026 às 17:45
Aos 86 anos, Suely Franco falou com leveza sobre a repercussão de um contrato vitalício com a TV Globo e explicou por que prefere manter o assunto com discrição. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, a atriz destacou que a visibilidade traz efeitos inesperados, inclusive fora do trabalho.
Com bom humor, ela contou que a exposição pode gerar situações delicadas no dia a dia. “A gente começa a receber muito pedido de dinheiro emprestado. E isso é muito ruim para os outros ficarem sabendo. É só a gente que tinha que saber”, afirmou.
Suely Franco
A artista também comentou a importância do vínculo com a emissora, classificando o reconhecimento como algo significativo após décadas de carreira. “Importantíssimo. Tanto pelo que é, coisa boa para a gente se sentir protegida, como essa atenção da Globo com a gente. É um prêmio”, disse.
Com mais de 50 anos de trajetória, Suely relembrou que sempre esteve ativa na profissão, embora sem contratos fixos ao longo da maior parte do tempo. Segundo ela, os trabalhos eram feitos por obra, incluindo projetos fora da Globo.