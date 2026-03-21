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Suely Franco admite que preferia sigilo em seu contrato vitalício com a Globo: 'Muito pedido de dinheiro emprestado'

Atriz de 86 anos comenta com humor impacto da estabilidade e fala sobre reconhecimento na carreira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 17:45

Suely Franco
Suely Franco Crédito: Reprodução

Aos 86 anos, Suely Franco falou com leveza sobre a repercussão de um contrato vitalício com a TV Globo e explicou por que prefere manter o assunto com discrição. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, a atriz destacou que a visibilidade traz efeitos inesperados, inclusive fora do trabalho.

Com bom humor, ela contou que a exposição pode gerar situações delicadas no dia a dia. “A gente começa a receber muito pedido de dinheiro emprestado. E isso é muito ruim para os outros ficarem sabendo. É só a gente que tinha que saber”, afirmou.

Suely Franco

Suely Franco por Reprodução
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Suely Franco por Reprodução

A artista também comentou a importância do vínculo com a emissora, classificando o reconhecimento como algo significativo após décadas de carreira. “Importantíssimo. Tanto pelo que é, coisa boa para a gente se sentir protegida, como essa atenção da Globo com a gente. É um prêmio”, disse.

Com mais de 50 anos de trajetória, Suely relembrou que sempre esteve ativa na profissão, embora sem contratos fixos ao longo da maior parte do tempo. Segundo ela, os trabalhos eram feitos por obra, incluindo projetos fora da Globo.

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