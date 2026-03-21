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Suely Franco admite que preferia sigilo em seu contrato vitalício com a Globo: 'Muito pedido de dinheiro emprestado'

Atriz de 86 anos comenta com humor impacto da estabilidade e fala sobre reconhecimento na carreira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 17:45

Suely Franco Crédito: Reprodução

Aos 86 anos, Suely Franco falou com leveza sobre a repercussão de um contrato vitalício com a TV Globo e explicou por que prefere manter o assunto com discrição. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, a atriz destacou que a visibilidade traz efeitos inesperados, inclusive fora do trabalho.

Com bom humor, ela contou que a exposição pode gerar situações delicadas no dia a dia. “A gente começa a receber muito pedido de dinheiro emprestado. E isso é muito ruim para os outros ficarem sabendo. É só a gente que tinha que saber”, afirmou.

Suely Franco 1 de 10

A artista também comentou a importância do vínculo com a emissora, classificando o reconhecimento como algo significativo após décadas de carreira. “Importantíssimo. Tanto pelo que é, coisa boa para a gente se sentir protegida, como essa atenção da Globo com a gente. É um prêmio”, disse.