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Helicóptero da dupla Henrique e Juliano cai em fazenda; pai dos cantores pilotava aeronave

Incidente ocorreu no Tocantins nesta sexta-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 8 de maio de 2026 às 15:41

Henrique e Juliano
Henrique e Juliano Crédito: Reprodução

Um helicóptero pertencente à família da dupla Henrique e Juliano caiu no final da manhã desta sexta-feira (8), na zona rural de Porto Nacional, em Tocantins. A aeronave, que transportava três pessoas, acabou pendurado em uma árvore em uma das propriedades dos artistas. Todos os ocupantes da aeronave passam bem e não sofreram danos físicos severos.

O empresário Edson Reis, pai dos sertanejos, estava pilotando o veículo no momento do incidente e um casal o acompanhava no voo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas sofreram apenas ferimentos leves.

Em nota, a assessoria da dupla destacou a vasta experiência de Edson com aviação e tranquilizou sobre o estado de saúde do empresário: “O pouso aconteceu em uma das propriedades da dupla, em Porto Nacional/TO. Sr. Edson Reis, pai dos cantores, é um piloto experiente e estava no comando do helicóptero, felizmente passa bem, e não sofreu nenhum tipo de lesão grave”.

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano por Reprodução
Henrique e Juliano no show de Itabuna por Reprodução
Henrique e Juliano por Reprodução
Henrique e Juliano por Divulgação
Henrique e Juliano por divulgação
Henrique e Juliano 
1 de 6
Henrique e Juliano por Reprodução

Henrique e Juliano, que não estavam a bordo, utilizaram as redes sociais para afastar preocupações dos fãs. "Está todo mundo bem. Meu pai estava no comando, é um piloto experiente. Não teve nenhum tipo de lesão grave. Foi apenas dano material, graças a Deus”, declarou Henrique em vídeo. Juliano completou: “O helicóptero da família está no meu nome, mas eu não estava dentro. Graças a Deus papai está bem e com saúde”.

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Acidente Helicóptero Henrique E Juliano

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