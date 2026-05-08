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Helicóptero da dupla Henrique e Juliano cai em fazenda; pai dos cantores pilotava aeronave

Incidente ocorreu no Tocantins nesta sexta-feira (8)

Kamila Macedo

Publicado em 8 de maio de 2026 às 15:41

Henrique e Juliano Crédito: Reprodução

Um helicóptero pertencente à família da dupla Henrique e Juliano caiu no final da manhã desta sexta-feira (8), na zona rural de Porto Nacional, em Tocantins. A aeronave, que transportava três pessoas, acabou pendurado em uma árvore em uma das propriedades dos artistas. Todos os ocupantes da aeronave passam bem e não sofreram danos físicos severos.



O empresário Edson Reis, pai dos sertanejos, estava pilotando o veículo no momento do incidente e um casal o acompanhava no voo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas sofreram apenas ferimentos leves.

Em nota, a assessoria da dupla destacou a vasta experiência de Edson com aviação e tranquilizou sobre o estado de saúde do empresário: “O pouso aconteceu em uma das propriedades da dupla, em Porto Nacional/TO. Sr. Edson Reis, pai dos cantores, é um piloto experiente e estava no comando do helicóptero, felizmente passa bem, e não sofreu nenhum tipo de lesão grave”.

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