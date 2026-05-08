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Luciana Gimenez revela que os filhos não tem pensão e divide contas para cuidados com o caçula: ‘Trabalho desde os 16’

Apresentadora detalhou vida financeira dos filhos em entrevista

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 16:15

Luciana Gimenez teve relacionamento com Mick Jagger e Marcelo de Carvalho
Luciana Gimenez teve relacionamento com Mick Jagger e Marcelo de Carvalho Crédito: Reprodução | Instagram

Luciana Gimenez, de 56 anos, abriu o jogo sobre questões financeiras envolvendo os filhos. A apresentadora revelou que Lucas Jagger, de 26 anos, é independente dela e do cantor Mick Jagger, não precisando de ajuda financeira.

"Vi uma pessoa falando: 'Tem pensão'. Meu filho tem 26 anos, trabalha, não é uma criança. Ainda mais que na Europa as pesoas acreditam em maioridade e que cada um corre atrás do seu. E do meu filho pequeno, eu arco com metade das despesas. Então, não só não tenho uma pensão como as despesas são divididas", disse em entrevista ao canal do YouTube de Maya Massafera.

Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho

Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho por Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho por Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho por Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho por Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho por Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho por Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho por Reprodução/Instagram
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Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho por Reprodução/Instagram

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Luciana ainda destacou que não recebe pensão de Marcelo de Carvalho para cuidados de Lorenzo, de 15 anos, e ainda precisa dividir as contas do filho com o apresentador e ex-presidente da Rede TV!.

"As pessoas têm mania de diminuir as mulheres. Nunca é por que você tem talento. Ninguém faz nada por muito tempo se a pessoa não é boa. E nunca falam do homem. O homem não está lá por causa de uma mulher ou por que casou com alguém, trabalho desde os 16 anos. Nunca terceirizei a minha sobrevivência financeira", completou.

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Luciana Gimenez

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