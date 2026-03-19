Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luciana Gimenez quebra silêncio sobre briga familiar que foi parar na polícia: 'Leque de coisas'

Irmão e mãe da apresentadora se envolveram em confusão no apartamento em que moram no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:04

Luciana Gimenez, Vera Gimenez e Marco Antônio Gimenez
Luciana Gimenez, Vera Gimenez e Marco Antônio Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez se pronunciou sobre a recente polêmica protagonizada por seu irmão, Marco Antonio Gimenez, e sua mãe, Vera Gimenez. Os dois se envolveram em uma briga no apartamento onde moram, uma cobertura que fica em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no último sábado (14). A polícia acabou sendo acionada e a confusão foi parar na delegacia.

A apresentadora deixou claro que a discussão ficou para trás, e garantiu que todos os envolvidos estão bem. "São meus amores. Todo mundo tem família e sabe que família é um leque de coisas, mas eles já se acertaram. Está tudo certo. Eles estão bem já, acho que às vezes precisa dar uma respirada", disse, ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

Marco Antônio Gimenez

Luciana e Marco Antônio Gimenez por Reprodução
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Globo
Marco Antônio Gimenez e Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez e Joana Balaguer em Malhação por Reprodução/Globo
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez em cena do filme 'Bandido Bom é Bandido Morto' por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Globo
Marco Antônio Gimenez em cena do filme 'Bandido Bom é Bandido Morto' por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Luciana e Marco Antônio Gimenez por Reprodução
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
1 de 23
Luciana e Marco Antônio Gimenez por Reprodução

Luciana, que mora em São Paulo, também assegurou que não se preocupa com o fato de morar longe da mãe e do irmão. "É todo mundo adulto. Tenho que me preocupar com a minhas coisas, mas sou muito reservada e às vezes as coisas tomam uma proporção que não é real. Está tudo ótimo", garantiu.

Os relatos afirmam que a briga começou por volta das 10h da manhã de sábado, depois que Marco Antônio, de 44 anos, chegou em casa bêbado. Ele começou a discutir com a mãe, com quem mora em uma cobertura em Botafogo. Os vizinhos ouviram gritos e chamaram a polícia. O artista, então, foi levado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos.

"Ele se descontrolou, teve uma explosão emocional, chutou a lixeira da cozinha, quebrou alguns copos, fez barulho, e a vizinhança, assustada, chamou a polícia", detalhou o advogado Sylvio Guerra em entrevista ao Extra. Ao contrário de relatos iniciais, o defensor garantiu que não houve agressão por parte do ator.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vera Gimenez se pronuncia após briga com o filho parar na delegacia e faz desabafo

'Explosão emocional', bebedeira e polícia: os detalhes da briga de irmão e mãe de Luciana Gimenez que foi parar na delegacia

Ex-galã da Globo, irmão de Luciana Gimenez é levado à delegacia após briga com a mãe

Em dezembro de 2024, Vera revelou que o filho voltou a morar com ela depois de ficar desempregado e precisar vender seu apartamento. “Marco está bem, mas, infelizmente, desempregado, por isso tivemos que vender seu apartamento e ele está morando comigo. O meu apartamento é bem grande, então está tudo certo. Digo graças a Deus que ele está comigo, porque já não me sinto tão sozinha", disse ela à época, ao site Heloisa Tolipan.

"Já até falei para o Marco que se não quiser morar aqui, vemos um apartamento menor, para que ele tenha uma vida mais livre, mas nos damos bem. Ele é um filho maravilhoso, uma ótima pessoa”, completou Vera na ocasião.

Marco Antonio Gimenez ficou famoso por interpretar o personagem Urubu nas temporadas 2005 e 2006 de Malhação. Ele é filho de Vera com o ator Jece Valadão, que morreu em 2006, e irmão de Luciana Gimenez por parte de mãe.

Leia mais

Imagem - Programação Lollapalooza 2026: Confira Line-up completa por dia, horários, como chegar e mais

Programação Lollapalooza 2026: Confira Line-up completa por dia, horários, como chegar e mais

Imagem - Jonas Sulzbach revelou fetiche em entrevista antes da fama: 'Me excita'

Jonas Sulzbach revelou fetiche em entrevista antes da fama: 'Me excita'

Imagem - Carmo Dalla Vecchia celebra 20 anos com autor de 'Avenida Brasil': 'Ainda temos o mesmo medo'

Carmo Dalla Vecchia celebra 20 anos com autor de 'Avenida Brasil': 'Ainda temos o mesmo medo'

Tags:

Polícia Família Luciana Gimenez Briga Delegacia Marco Antônio Gimenez

Mais recentes

Imagem - Ex de Alanis Guillen, Giovanna Reis se pronuncia pela primeira vez após comentários preconceituosos

Ex de Alanis Guillen, Giovanna Reis se pronuncia pela primeira vez após comentários preconceituosos
Imagem - BBB 26: veja os 8 classificados para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)

BBB 26: veja os 8 classificados para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)
Imagem - BBB 26: Quem se classificou para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)?

BBB 26: Quem se classificou para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)?

MAIS LIDAS

Imagem - Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris
01

Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris

Imagem - Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir
02

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir

Imagem - Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia
03

Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes
04

Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes