SE PRONUNCIOU

Luciana Gimenez quebra silêncio sobre briga familiar que foi parar na polícia: 'Leque de coisas'

Irmão e mãe da apresentadora se envolveram em confusão no apartamento em que moram no Rio de Janeiro

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:04

Luciana Gimenez, Vera Gimenez e Marco Antônio Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez se pronunciou sobre a recente polêmica protagonizada por seu irmão, Marco Antonio Gimenez, e sua mãe, Vera Gimenez. Os dois se envolveram em uma briga no apartamento onde moram, uma cobertura que fica em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no último sábado (14). A polícia acabou sendo acionada e a confusão foi parar na delegacia.

A apresentadora deixou claro que a discussão ficou para trás, e garantiu que todos os envolvidos estão bem. "São meus amores. Todo mundo tem família e sabe que família é um leque de coisas, mas eles já se acertaram. Está tudo certo. Eles estão bem já, acho que às vezes precisa dar uma respirada", disse, ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

Marco Antônio Gimenez 1 de 23

Luciana, que mora em São Paulo, também assegurou que não se preocupa com o fato de morar longe da mãe e do irmão. "É todo mundo adulto. Tenho que me preocupar com a minhas coisas, mas sou muito reservada e às vezes as coisas tomam uma proporção que não é real. Está tudo ótimo", garantiu.

Os relatos afirmam que a briga começou por volta das 10h da manhã de sábado, depois que Marco Antônio, de 44 anos, chegou em casa bêbado. Ele começou a discutir com a mãe, com quem mora em uma cobertura em Botafogo. Os vizinhos ouviram gritos e chamaram a polícia. O artista, então, foi levado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos.

"Ele se descontrolou, teve uma explosão emocional, chutou a lixeira da cozinha, quebrou alguns copos, fez barulho, e a vizinhança, assustada, chamou a polícia", detalhou o advogado Sylvio Guerra em entrevista ao Extra. Ao contrário de relatos iniciais, o defensor garantiu que não houve agressão por parte do ator.

Em dezembro de 2024, Vera revelou que o filho voltou a morar com ela depois de ficar desempregado e precisar vender seu apartamento. “Marco está bem, mas, infelizmente, desempregado, por isso tivemos que vender seu apartamento e ele está morando comigo. O meu apartamento é bem grande, então está tudo certo. Digo graças a Deus que ele está comigo, porque já não me sinto tão sozinha", disse ela à época, ao site Heloisa Tolipan.

"Já até falei para o Marco que se não quiser morar aqui, vemos um apartamento menor, para que ele tenha uma vida mais livre, mas nos damos bem. Ele é um filho maravilhoso, uma ótima pessoa”, completou Vera na ocasião.