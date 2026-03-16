REALITY SHOW

Vera Gimenez se pronuncia após briga com o filho parar na delegacia e faz desabafo

Atriz comenta discussão com Marco Antonio Gimenez e afirma que o ator enfrenta dificuldades pessoais

Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 20:15

Vera Gimenez comenta discussão com o filho após caso parar na delegacia Crédito: Reprodução

A atriz Vera Gimenez falou pela primeira vez sobre a briga com o filho, Marco Antonio Gimenez, que terminou na delegacia após uma discussão no apartamento onde moram, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O episódio aconteceu no último fim de semana e ganhou repercussão nas redes sociais e na imprensa.

Em entrevista à coluna da jornalista Fábia Oliveira, Vera explicou que o conflito começou quando o filho chegou em casa alterado após consumir bebida alcoólica. Diante da situação, a própria atriz decidiu acionar a polícia.

“Foi uma discussão, uma pessoa alcoolizada e discutiu comigo. Eu enchi o saco e chamei a polícia”, afirmou.

Segundo Vera Gimenez, o ator enfrenta um período difícil nos últimos anos, especialmente após ficar sem trabalho. De acordo com a atriz, Marco Antonio tem lidado com frustrações pessoais e se refugiado na bebida.

Luciana Gimenez 1 de 20

“Ele estava alcoolizado, revoltado da vida, desempregado e foi isso. Nada demais. Discutiu comigo, estava muito alterado com bebida. Ele não usa drogas, estava muito bêbado e alterado”, explicou.

A atriz também afirmou que, apesar do episódio, não houve agressão física. “Tenho um filho maravilhoso, mas de quatro anos para cá, desempregado, ele se sente rejeitado. Nada demais, não me agrediu, só falou várias besteiras e eu não estava disposta”, declarou.

Após o ocorrido, a apresentadora Luciana Gimenez, irmã de Marco Antonio, teria tomado medidas para evitar novos conflitos na família. Segundo informações de bastidores, ela decidiu retirar o irmão do apartamento da mãe e transferi-lo para um flat.

Ainda de acordo com relatos próximos à família, Luciana organizou a mudança e designou uma pessoa de confiança para acompanhar o irmão, tentando evitar novos episódios de descontrole.

O incidente que provocou a discussão aconteceu quando Marco Antonio chegou em casa depois de uma festa acompanhado de uma mulher. A situação teria gerado uma discussão intensa com Vera Gimenez dentro do apartamento.

Durante o conflito, ele teria quebrado objetos da casa e arrancado a porta da geladeira. Em um momento de tensão, Marco Antonio teria avançado em direção à mãe segurando um saca-rolhas. Um dos cães da atriz reagiu, permitindo que ela se afastasse.