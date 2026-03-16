Polêmica

Ex-namorado de Jojo Todynho se pronuncia após troca de mensagens com Lucas Souza e revela verdade

Thiago Gonçalves quebra o silêncio depois da repercussão de conversas com o ex da cantora e explica sua versão sobre o episódio

Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:13

Thiago se pronuncia após polêmica envolvendo mensagens com Lucas , ex de Jojo Crédito: Reprodução

O policial militar Thiago Gonçalves, ex-namorado de Jojo Todynho, decidiu se pronunciar após a repercussão envolvendo supostas mensagens trocadas com Lucas Souza, ex-companheiro da cantora. A situação ganhou destaque nesta segunda-feira (16) e levantou questionamentos nas redes sociais sobre o fim do relacionamento.

Em declaração à coluna da jornalista Fábia Oliveira, Thiago afirmou que foi surpreendido pelas versões que passaram a circular na internet e negou qualquer contato frequente com Lucas Souza. Segundo ele, a única conversa entre os dois aconteceu no ano passado e ocorreu apenas pelo Instagram.

De acordo com o policial militar, o objetivo do contato foi tentar apaziguar um desentendimento público entre Jojo Todynho e Lucas Souza nas redes sociais. Ele disse que a situação aconteceu em outubro de 2025 e que a própria cantora tinha conhecimento da conversa.

Thiago também negou que tenha conversado com o influenciador por outros aplicativos de mensagens. “Nunca tive o WhatsApp do Lucas. O único contato que fiz com ele foi pelo Instagram para tentar esclarecer um desentendimento que estava acontecendo entre eles nas redes sociais”, explicou.

Thiago Gonçalves e Jojo Todynho 1 de 9

A polêmica ganhou força após surgirem relatos de que Jojo Todynho teria descoberto mensagens entre o então namorado e seu ex-companheiro, o que teria causado desconforto na relação.

Segundo as informações divulgadas, Thiago teria procurado Lucas para pedir orientações sobre crescimento nas redes sociais e estratégias para ganhar visibilidade no meio artístico. Entre os assuntos citados, estaria inclusive a ideia de uma possível participação em uma luta no Fight Music Show, evento que reúne celebridades em combates.

Ainda de acordo com os relatos, o policial militar teria pedido indicações de profissionais que pudessem ajudá-lo na carreira digital. Thiago, no entanto, reforçou que a conversa não teve qualquer intenção além de tentar resolver o conflito que estava acontecendo entre Jojo e o influenciador.

Ao comentar o episódio, ele afirmou que sua preocupação era apenas evitar novos desentendimentos públicos entre os dois. “Minha única preocupação foi esclarecer a situação entre eles e não me envolver de forma pessoal ou emocional”, disse.