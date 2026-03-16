NOVELA DAS 9

Sumiço das Três Graças provoca pânico e muda rumo da investigação na novela

Desaparecimento das peças do ferro-velho agita o capítulo desta segunda-feira (16) e provoca novas revelações na trama

Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 18:49

Gerluce entra em pânico ao descobrir o desaparecimento das Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo da novela exibido nesta segunda-feira (16) promete fortes emoções e uma reviravolta envolvendo o desaparecimento das Três Graças, que provoca pânico entre os personagens e levanta novas dúvidas sobre o crime.

Josefa confronta Arminda e avisa que não quer mais vê-la. Enquanto isso, a investigação sobre Rogério avança quando Amintas presta depoimento à polícia e relata como ajudou o personagem.

A tensão aumenta quando Leonardo aparece embriagado na delegacia em busca de Viviane, causando um momento de confusão no local.

Em outra frente da trama, Josefa fica completamente chocada ao descobrir por Gerluce que a cuidadora foi a responsável pelo roubo das Três Graças, revelação que muda o rumo das suspeitas.

Arminda em Três Graças 1 de 4

Enquanto isso, Arminda e Ferette recebem um convite para um evento na galeria de Kasper e João Rubens, que promete reunir personagens importantes da história.

A história também traz uma reviravolta envolvendo Rogério. Zenilda entrega a Jairo um documento oficial que reconhece que o personagem está vivo, fato que pode alterar completamente os desdobramentos da investigação.

Ainda no capítulo, Zenilda consegue tirar Viviane da prisão, abrindo um novo capítulo na trama.