Wagner Moura perde Oscar de Melhor Ator, mas faz história para o Brasil

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de março de 2026 às 23:21
O ator Wagner Moura não levou o Oscar de Melhor Ator na cerimônia deste domingo (15), mas entrou para a história do cinema brasileiro ao se tornar o primeiro brasileiro indicado à categoria.
Moura concorreu pelo papel principal em O Agente Secreto, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e ambientado no Recife durante a ditadura militar.
A estatueta ficou com Michael B Jordan por Pecadores, em uma disputa considerada uma das mais imprevisíveis da temporada.
Mesmo sem a vitória, a presença de Wagner Moura entre os indicados representa um marco para o cinema nacional.
Wagner Moura
O ator já vinha sendo apontado como um dos favoritos após conquistar o Globo de Ouro de Melhor Ator em drama pelo mesmo papel e receber elogios da crítica internacional.
A indicação também reforça o reconhecimento do cinema brasileiro em Hollywood, que vive um momento de destaque após recentes sucessos em festivais e premiações internacionais.
O Agente Secreto chegou ao Oscar em 2026 com quatro indicações, incluindo Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.
O longa acompanha a história de um homem que assume uma nova identidade em meio ao regime militar brasileiro, enquanto tenta recuperar memórias e compreender o passado.
Mesmo sem a estatueta, a indicação de Wagner Moura foi celebrada por artistas, cineastas e fãs nas redes sociais.
Para muitos críticos, o feito já representa um avanço histórico para a presença brasileira na principal premiação do cinema mundial.