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Wagner Moura perde Oscar de Melhor Ator, mas faz história para o Brasil

Indicação por “O Agente Secreto” consolida projeção internacional do ator e do cinema brasileiro.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 23:21

Wagner Moura é indicado ao o Oscar e coloca o cinema brasileiro mais uma vez na premiação
Wagner Moura é indicado ao o Oscar e coloca o cinema brasileiro mais uma vez na premiação Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Wagner Moura não levou o Oscar de Melhor Ator na cerimônia deste domingo (15), mas entrou para a história do cinema brasileiro ao se tornar o primeiro brasileiro indicado à categoria. 

Moura concorreu pelo papel principal em O Agente Secreto, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e ambientado no Recife durante a ditadura militar.

A estatueta ficou com Michael B Jordan por Pecadores, em uma disputa considerada uma das mais imprevisíveis da temporada.

Indicação histórica

Mesmo sem a vitória, a presença de Wagner Moura entre os indicados representa um marco para o cinema nacional.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
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Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

O ator já vinha sendo apontado como um dos favoritos após conquistar o Globo de Ouro de Melhor Ator em drama pelo mesmo papel e receber elogios da crítica internacional.

A indicação também reforça o reconhecimento do cinema brasileiro em Hollywood, que vive um momento de destaque após recentes sucessos em festivais e premiações internacionais.

Filme brasileiro em destaque

O Agente Secreto chegou ao Oscar em 2026 com quatro indicações, incluindo Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.

O longa acompanha a história de um homem que assume uma nova identidade em meio ao regime militar brasileiro, enquanto tenta recuperar memórias e compreender o passado.

Repercussão no Brasil

Mesmo sem a estatueta, a indicação de Wagner Moura foi celebrada por artistas, cineastas e fãs nas redes sociais.

Para muitos críticos, o feito já representa um avanço histórico para a presença brasileira na principal premiação do cinema mundial.

Tags:

Oscar Wagner Moura Melhor Ator

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