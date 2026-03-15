NÃO FOI DESSA VEZ...

Wagner Moura perde Oscar de Melhor Ator, mas faz história para o Brasil

Indicação por “O Agente Secreto” consolida projeção internacional do ator e do cinema brasileiro.

Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 23:21

Wagner Moura é indicado ao o Oscar e coloca o cinema brasileiro mais uma vez na premiação Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Wagner Moura não levou o Oscar de Melhor Ator na cerimônia deste domingo (15), mas entrou para a história do cinema brasileiro ao se tornar o primeiro brasileiro indicado à categoria.

Moura concorreu pelo papel principal em O Agente Secreto, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e ambientado no Recife durante a ditadura militar.

A estatueta ficou com Michael B Jordan por Pecadores, em uma disputa considerada uma das mais imprevisíveis da temporada.

Indicação histórica

Mesmo sem a vitória, a presença de Wagner Moura entre os indicados representa um marco para o cinema nacional.

Wagner Moura 1 de 17

O ator já vinha sendo apontado como um dos favoritos após conquistar o Globo de Ouro de Melhor Ator em drama pelo mesmo papel e receber elogios da crítica internacional.

A indicação também reforça o reconhecimento do cinema brasileiro em Hollywood, que vive um momento de destaque após recentes sucessos em festivais e premiações internacionais.

Filme brasileiro em destaque

O Agente Secreto chegou ao Oscar em 2026 com quatro indicações, incluindo Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.

O longa acompanha a história de um homem que assume uma nova identidade em meio ao regime militar brasileiro, enquanto tenta recuperar memórias e compreender o passado.

Repercussão no Brasil

Mesmo sem a estatueta, a indicação de Wagner Moura foi celebrada por artistas, cineastas e fãs nas redes sociais.