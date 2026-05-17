SIGNOS

Esses 3 signos podem receber uma mensagem e sentir alívio imediato no coração hoje (17 de maio)

Surpresas prometem mexer o coração de 4 signos neste final de semana

Felipe Sena

Publicado em 17 de maio de 2026 às 07:30

Signos terão mensagem especial no domingo Crédito: Imagem gerada por IA

Os astros das últimas horas apontam para uma fase de respostas rápidas e reviravoltas inesperadas na comunicação. A energia de Mercúrio alinhada a outros pontos importantes do céu favorece a chegada de mensagens aguardadas, revelações importantes e notícias que podem mudar o rumo dos próximos dias para alguns signos do zodíaco. Confira previsão:

Áries

A energia intensa deste momento favorece destravar situações que vinham se arrastando há semanas. Algo que parecia depender apenas da decisão de terceiros tende a ganhar velocidade, trazendo uma resposta importante antes do fim do dia. A tendência é que uma conversa, ligação ou mensagem coloque fim às dúvidas e abra espaço para novos movimentos.

Características dos signos Ascendentes 1 de 4

Gêmeos

Uma mensagem inesperada pode marcar o início de uma oportunidade capaz de transformar seus próximos meses. O momento pede atenção redobrada para distinguir o que realmente merece sua energia das distrações passageiras que surgem ao redor. Ao direcionar o foco para o que faz sentido, você aumenta as chances de aproveitar uma proposta promissora com inteligência e maturidade.

Leão