Esses 3 signos podem receber uma mensagem e sentir alívio imediato no coração hoje (17 de maio)

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Felipe Sena
Publicado em 17 de maio de 2026 às 07:30
Os astros das últimas horas apontam para uma fase de respostas rápidas e reviravoltas inesperadas na comunicação. A energia de Mercúrio alinhada a outros pontos importantes do céu favorece a chegada de mensagens aguardadas, revelações importantes e notícias que podem mudar o rumo dos próximos dias para alguns signos do zodíaco. Confira previsão:
A energia intensa deste momento favorece destravar situações que vinham se arrastando há semanas. Algo que parecia depender apenas da decisão de terceiros tende a ganhar velocidade, trazendo uma resposta importante antes do fim do dia. A tendência é que uma conversa, ligação ou mensagem coloque fim às dúvidas e abra espaço para novos movimentos.
Características dos signos Ascendentes
Uma mensagem inesperada pode marcar o início de uma oportunidade capaz de transformar seus próximos meses. O momento pede atenção redobrada para distinguir o que realmente merece sua energia das distrações passageiras que surgem ao redor. Ao direcionar o foco para o que faz sentido, você aumenta as chances de aproveitar uma proposta promissora com inteligência e maturidade.
Os leoninos entram em um período de reconhecimento e validação pessoal. Uma notícia ligada ao trabalho, estudos ou vida financeira pode surgir como confirmação de que seus esforços recentes não passaram despercebidos. O retorno chega como consequência direta da dedicação e da confiança que você manteve mesmo diante de obstáculos e incertezas.