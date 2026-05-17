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Esses 3 signos podem receber uma mensagem e sentir alívio imediato no coração hoje (17 de maio)

Surpresas prometem mexer o coração de 4 signos neste final de semana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de maio de 2026 às 07:30

Signos terão mensagem especial no domingo
Signos terão mensagem especial no domingo Crédito: Imagem gerada por IA

Os astros das últimas horas apontam para uma fase de respostas rápidas e reviravoltas inesperadas na comunicação. A energia de Mercúrio alinhada a outros pontos importantes do céu favorece a chegada de mensagens aguardadas, revelações importantes e notícias que podem mudar o rumo dos próximos dias para alguns signos do zodíaco. Confira previsão:

Áries

A energia intensa deste momento favorece destravar situações que vinham se arrastando há semanas. Algo que parecia depender apenas da decisão de terceiros tende a ganhar velocidade, trazendo uma resposta importante antes do fim do dia. A tendência é que uma conversa, ligação ou mensagem coloque fim às dúvidas e abra espaço para novos movimentos.

Características dos signos Ascendentes

Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
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Características dos signos Ascendentes por Reprodução

Gêmeos

Uma mensagem inesperada pode marcar o início de uma oportunidade capaz de transformar seus próximos meses. O momento pede atenção redobrada para distinguir o que realmente merece sua energia das distrações passageiras que surgem ao redor. Ao direcionar o foco para o que faz sentido, você aumenta as chances de aproveitar uma proposta promissora com inteligência e maturidade.

Leão

Os leoninos entram em um período de reconhecimento e validação pessoal. Uma notícia ligada ao trabalho, estudos ou vida financeira pode surgir como confirmação de que seus esforços recentes não passaram despercebidos. O retorno chega como consequência direta da dedicação e da confiança que você manteve mesmo diante de obstáculos e incertezas.

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Signos

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