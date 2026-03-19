Jonas Sulzbach revelou fetiche em entrevista antes da fama: 'Me excita'

Giuliana Mancini
Publicado em 19 de março de 2026 às 10:31
Jonas Sulzbach já compartilhou um fetiche seu durante uma entrevista antiga. A revelação aconteceu dois anos antes de o influenciador entrar para o "BBB 12" e alcançar a fama nacional. Na época, ele havia vencido o Mister Brasil 2010, representando o Rio Grande do Sul, e foi convidado para um ensaio sensual nas páginas da extinta revista "Nova".
O modelo pôde ser visto na sessão "Gato Sem Vergonha", na edição de julho de 2010. Além de fotos sensuais, ele fez uma declaração picante e revelou o fetiche. "Gosto de fazer sexo perto da janela, correndo o risco de ser visto. Me excita", falou à publicação na época.
Curiosamente, além de Jonas Sulzbach, o paranaense Rodrigão, do "BBB 11", também participou do Mister Brasil 2010, ficando na terceira colocação.
No BBB 12, Jonas foi o terceiro colocado. A edição foi vencida pelo médico veterinário Fael Cordeiro, e Fabiana ficou com a terceira colocação. O modelo gaúcho está de volta ao jogo, e entrou na atual edição como Veterano.